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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 жов, 2020 10:18
Ну и... где ракета?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:39
asti написав:
Ну и... где ракета?!
заправляется
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Zebra
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:43
s0v7a написав:
Якщо порахувати з початку року маємо
(6,77272-5,868492)/5,868492*100=15,41% Так "дійсно" 5+/-1 відсоток
І це при найдешевших закупках цього року і повних храниліщах на зиму.?
Ну і на останок, нас тут "заспокоюють" - К концу зимы в Украине подорожает газ
Хай щастить!
У Франківську щось подібне
Це початок ринкових відносин. Але у нас спочатку заплати "по ринкових цінах", а потім вже отримай якість та умови конкурентного ринку. Колись... Може...
Мене наприклад більше цікавить, чому мій газзбут не запропонував мені у червні по таких цінах закупити газу на кілька років вперед, звичайно включивши у вартість газу ще і вартість його зберігання необхідну кількість часу?
. Мені запропонували це тільки в серпні і тільки на період попалювального сезону. Чим я і скористався по 4,5 грн/куб.
Про валюту
Франківськ 28,30/28,45
Ціни йдуть вгору. Скоро має піти фінансування бюджетних витрат яке тягнули до останнього. Більшість мерів великих міст залишились на посадах. Очікую із початку листопада плавний похід до 29.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:56
antey1969 написав:
Эту систему с заробитчанами, которая сложилась, нельзя ни в коем случае трогать. Они сейчас курица, несущая в наши ЗВР золотые яйца. Они хоть так, хоть эдак платят со своих кровных 20% НДС в бюджет при каждой покупке. Разве этого мало?
1.Делают не то что лучше, а что проще.
2.Горизонт планирования сегодняшних властей квартал - два.
3.Ну не олигархов же трогать?
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Додано: Пон 26 жов, 2020 11:15
Zebra написав: asti написав:
Ну и... где ракета?!
заправляется
ага, тут все вещали, что заправка до выборов будет,
а после - старт!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 26 жов, 2020 11:20
asti написав:
а после - старт!
Тут ещё важно понимать про какую из двух ракет ты говоришь: они летят в противоположных направлениях
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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