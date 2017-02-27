Додано: Пон 26 жов, 2020 12:24

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0026.10.2020....................Доллар прибавил 4 копейки.Открылись на уровне закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе лениво приподнялись на полкопейки и надолго остановились. С полей доносятся вести о крайне низкой активности. Утренняя стабильность проходила на фоне растущего в мире доллара. Котировки евро все это время плавно шли вниз. После 11-30 наметился рост по обеим валютам, справочный курс намекает, что именно с этого времени появилась хоть какая-то активность. К 12 выросли на 2 копейки, сузив по дороге спред до 1.5 копеек.Справочный курс встретили котировками 28.3350 - 28.3500, что на 2.5 копейки выше открытия.НБУ в пятницу на рынок не выходил.Остатки на коррсчетах символически сократились. Сокращение произошло за счет небольшого увеличения объемов обоих видов сертификатов. Это увеличение было почти полностью компенсировано расходами казначейства. Тендерный рефинанс был взят в чуть меньшем объеме, чем возвращен старый, результат близок к нулю. По суточному рефинансу результат также нулевой, кто-то использует его как длинный инструментТакая же скука, как и на валютном рынке.В четверг объем валютного рынка увеличился с 443.5 до 493.9 млн. Обороты чистые, рост произошел за счет активности банков. Клиентские обороты упали, сохранив доминирование предложения.