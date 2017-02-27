заправляется
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 жов, 2020 10:43
У Франківську щось подібне
Це початок ринкових відносин. Але у нас спочатку заплати "по ринкових цінах", а потім вже отримай якість та умови конкурентного ринку. Колись... Може...
Мене наприклад більше цікавить, чому мій газзбут не запропонував мені у червні по таких цінах закупити газу на кілька років вперед, звичайно включивши у вартість газу ще і вартість його зберігання необхідну кількість часу?. Мені запропонували це тільки в серпні і тільки на період попалювального сезону. Чим я і скористався по 4,5 грн/куб.
Про валюту
Франківськ 28,30/28,45
Ціни йдуть вгору. Скоро має піти фінансування бюджетних витрат яке тягнули до останнього. Більшість мерів великих міст залишились на посадах. Очікую із початку листопада плавний похід до 29.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Пон 26 жов, 2020 10:56
1.Делают не то что лучше, а что проще.
2.Горизонт планирования сегодняшних властей квартал - два.
3.Ну не олигархов же трогать?
Додано: Пон 26 жов, 2020 11:15
ага, тут все вещали, что заправка до выборов будет,
а после - старт!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 26 жов, 2020 11:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тут ещё важно понимать про какую из двух ракет ты говоришь: они летят в противоположных направлениях
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 26 жов, 2020 12:07
Курс турецкой национальной валюты — лиры — побил антирекорд, опустившись до исторически минимального уровня, свидетельствуют данные торгов.
На момент публикации доллар стоил 8,05 лиры. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составило 1,3 процента.
Падение курса лиры продолжается десятую неделю подряд. Поводом для этого послужила излишне мягкая денежно-кредитная политика местного центробанка, сохранившего ключевую ставку на низком уровне вопреки ожиданиям инвесторов о ее повышении.
Кроме того, регулятор активно расходует накопленные валютные резервы на поддержку лиры (во избежание еще большего ее обесценивания). На этом фоне держатели турецких корпоративных и государственных ценных бумаг избавлялись от активов (на общую сумму в 13,3 миллиарда долларов с начала года) и распродавали лиру, что приводило к еще большему ее обесцениванию.
Додано: Пон 26 жов, 2020 12:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Франківський точно. Йому би тепер мати можливість свою валюту впровадити, а то боргів набрав чи не найбільше. Зато новими електроавтобусами тепер возить бесплатно пільговиків.
Навіть добре, що йому і розрулювати:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 26 жов, 2020 12:23
Додано: Пон 26 жов, 2020 12:24
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
26.10.2020....................28,3325
Доллар прибавил 4 копейки.
Открылись на уровне закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе лениво приподнялись на полкопейки и надолго остановились. С полей доносятся вести о крайне низкой активности. Утренняя стабильность проходила на фоне растущего в мире доллара. Котировки евро все это время плавно шли вниз. После 11-30 наметился рост по обеим валютам, справочный курс намекает, что именно с этого времени появилась хоть какая-то активность. К 12 выросли на 2 копейки, сузив по дороге спред до 1.5 копеек.
Справочный курс встретили котировками 28.3350 - 28.3500, что на 2.5 копейки выше открытия.
НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах символически сократились. Сокращение произошло за счет небольшого увеличения объемов обоих видов сертификатов. Это увеличение было почти полностью компенсировано расходами казначейства. Тендерный рефинанс был взят в чуть меньшем объеме, чем возвращен старый, результат близок к нулю. По суточному рефинансу результат также нулевой, кто-то использует его как длинный инструмент
Такая же скука, как и на валютном рынке.
В четверг объем валютного рынка увеличился с 443.5 до 493.9 млн. Обороты чистые, рост произошел за счет активности банков. Клиентские обороты упали, сохранив доминирование предложения.
Додано: Пон 26 жов, 2020 12:32
до зебилов туго доходит, что мы должны по девалу опережать Турцию, тогда еще шансы будут - иначе полный колхоз - одной кукурузкой торговать будем, пшеничкой, бурячками, подсолнухом - и вся экономика
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