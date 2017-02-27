Додано: Пон 26 жов, 2020 16:04

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..............26.10.2020..........27.10.2020дата розрахунку.............23.10.2020...........26.10.2020Євро................................33,549.................33,4908...-0.17%Долар США.....................28,2911...................+0.16%После полудня доллар прибавил еще четверть копейки.Открылись на уровне закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе лениво приподнялись на полкопейки и надолго остановились. С полей доносятся вести о крайне низкой активности. Утренняя стабильность проходила на фоне растущего в мире доллара. Котировки евро все это время плавно шли вниз. После 11-30 наметился рост по обеим валютам, справочный курс намекает, что именно с этого времени появилась хоть какая-то активность. К 12 выросли на 2 копейки, сузив по дороге спред до 1.5 копеек.Справочный курс встретили котировками 28.3350 - 28.3500, что на 2.5 копейки выше открытия.После 12 на рынке появился с продажей регулятор, что предопределило полное отсутствие какой-либо динамики до фактического окончания сессии. Утренняя скука оказалась весельемПервое время предложение регулятора оставалось невостребованным, курс был еще высоковат, однако оно вынудило продавцов проводить сделки. После обеда выяснилось, что на рынке действительно есть некоторый дефицит валюты и интервенция стала работать. Зачем нужно было выходить так рано при изменении средневзвешенного на 4 копейки, мне не понятно. Но таков новый стиль НБУ. Похоже, что от политики сглаживания колебаний перешли к политике их предотвращения. Я допускаю, что предотвращение эмоциональных движений может помочь в экономии резервов, но ощущение рынка теряется.Официальный курс встретили котировками 28.3350 - 28.3500. За день выросли на 2.5 копейки.Мне не видно, что происходит внутри МБ, но по прорывающейся наружу информации создается странное впечатление о сегодняшней сессии. Внешняя картинка очень похожа на сессии, когда идет торговля завтрашним долларом.Этот день в истории:2019 - 25.1741 (+6) +3162018 - 28.2660 (-7) +72017 - 26.8266 (+5)2016 - 25.5814 (-1)