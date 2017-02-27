Сума вкладів фізичних осіб в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів на 1 жовтня склала 567,4 млрд грн, що на 12,9 млрд грн більше, ніж на 1 вересня (554,5 млрд грн).
з загальної суми вкладів фізичних осіб на початок жовтня 2020 року: вклади у гривні склали 325,6 млрд грн (+6,9 млрд грн за місяць); вклади в іноземній валюті – 241,8 млрд грн (+6 млрд грн), повідомляє ФГВФО.
вклади в валюті під 1,5% чистими? майже 9млрд долл)))
Что касается заробитчан, то их можно и стимулировать завозить валюту в Украину. К примеру НБУ может покупать у них валюту по завышенному курсу, стимулируя таким образом ее поступление не только за счет экспорта товаров, но и фактически за счет экспорта услуг украинской рабочей силы. Да, это приведет к эмиссии гривны и некоторому перекосу в украинской экономике, в частности бизнес начнет стимулировать применение левых схем через заробитчан. Но это все мелочи, по сравнению с надежной стабилизацией платежного баланса в Украине, которая будет обеспечена благодаря такому решению и которая является первой ступенью для восстановления экономики из руин.
Извините , что вмешался .
Вы сейчас в нормальном состоянии ? Вы , не часто такие вещи пишите .
Я думал , что запуск экономики начинается с ввоза технологий ПЕРЕДОВЫХ, ЗАПУСКА НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ , обучении специалистов . Стимулировании через налоги предприятий и тд.... Еще раз Извините .
Благодарю Вас, что включились в обсуждение дальних перспектив украинской экономики.
Честно говоря стараюсь меньше писать вообще. Из ряда наблюдений, связанных с опросами, типа проводимыми на сайте, сделал вывод о том, что почти все писатели здесь находятся слишком уж далеко от реальности. Другими словами, объективность не является характеристикой сообщений на форуме после 2001 года.
Что касается запуска экономики, то я считаю основой для этого в первую очередь - формирование платежеспособного спроса. Так как население в Украине выезжает потихоньку, следовательно кардинально повысить платежеспособный спрос в Украине возможно лишь с помощью ограниченных методов. Одним из таких методов является приманивание в Украину из-за рубежа любых людей с деньгами. Похожий метод - увеличение социальных выплат оставшимся украинцам имеет недостаток - эти деньги запустят инфляцию в стране и слишком слабо повысят совокупный спрос на украинские товары.
Стимулирование через налоги... Этот метод применяется, конечно. Но возможность его применения уже практически исключена из-за огромного государственного долга, катастрофично выросшего ...., о как неожиданно, сразу после майдана. Пока пирамида валютных ОВГЗ еще не схлопнулась о снижении налогов можно и не мечтать. А как схлопнется, то мы сначала пробьем очередное дно в качестве жизни. И вот только после этого станет возможным применить стимулирование экономики через уменьшение налогов.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............26.10.2020..........27.10.2020 дата розрахунку.............23.10.2020...........26.10.2020 Євро................................33,549.................33,4908...-0.17% Долар США.....................28,2911................28,3352...+0.16% После полудня доллар прибавил еще четверть копейки. Открылись на уровне закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе лениво приподнялись на полкопейки и надолго остановились. С полей доносятся вести о крайне низкой активности. Утренняя стабильность проходила на фоне растущего в мире доллара. Котировки евро все это время плавно шли вниз. После 11-30 наметился рост по обеим валютам, справочный курс намекает, что именно с этого времени появилась хоть какая-то активность. К 12 выросли на 2 копейки, сузив по дороге спред до 1.5 копеек. Справочный курс встретили котировками 28.3350 - 28.3500, что на 2.5 копейки выше открытия. После 12 на рынке появился с продажей регулятор, что предопределило полное отсутствие какой-либо динамики до фактического окончания сессии. Утренняя скука оказалась весельем Первое время предложение регулятора оставалось невостребованным, курс был еще высоковат, однако оно вынудило продавцов проводить сделки. После обеда выяснилось, что на рынке действительно есть некоторый дефицит валюты и интервенция стала работать. Зачем нужно было выходить так рано при изменении средневзвешенного на 4 копейки, мне не понятно. Но таков новый стиль НБУ. Похоже, что от политики сглаживания колебаний перешли к политике их предотвращения. Я допускаю, что предотвращение эмоциональных движений может помочь в экономии резервов, но ощущение рынка теряется. Официальный курс встретили котировками 28.3350 - 28.3500. За день выросли на 2.5 копейки. Мне не видно, что происходит внутри МБ, но по прорывающейся наружу информации создается странное впечатление о сегодняшней сессии. Внешняя картинка очень похожа на сессии, когда идет торговля завтрашним долларом.
Этот день в истории: 2019 - 25.1741 (+6) +316 2018 - 28.2660 (-7) +7