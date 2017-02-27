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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6642664366446645

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 222
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
24
28-29
73%
162
Більше 30
14%
31
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:07

Сума вкладів фізичних осіб в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів на 1 жовтня склала 567,4 млрд грн, що на 12,9 млрд грн більше, ніж на 1 вересня (554,5 млрд грн).

з загальної суми вкладів фізичних осіб на початок жовтня 2020 року: вклади у гривні склали 325,6 млрд грн (+6,9 млрд грн за місяць); вклади в іноземній валюті – 241,8 млрд грн (+6 млрд грн), повідомляє ФГВФО.

вклади в валюті під 1,5% чистими? майже 9млрд долл)))
antichamber
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:09

ОБСЯГ ЛІКВІДНОСТІ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ ПЕРЕВИЩУЄ 170 МЛРД Г

За даними НБУ, на 26 жовтня залишок коштів на коррахунках банків становив 56 млрд грн (тиждень тому - 62,05 млрд грн).

23 жовтня регулятор розмістив 7-денні депозитні сертифікати на 97,8 млрд грн під 6% (16 жовтня - на 96,5 млрд грн). Крім того, НБУ розмістив депсертифікати овернайт на 16,4 млрд грн під 5%.

На 23 жовтня борг платоспроможних банків по тендерним кредитам рефінансування становив 23,5 млрд грн (на 1 жовтня - 19,7 млрд грн, на 1 липня - 7,2 млрд грн, на 1 січня - 104 млн грн).

23 жовтня НБУ надав 560 млн грн рефінансування для трьох банків на термін до 84 днів під 6%. При цьому в цей день банки повернули регулятору раніше залучені позики на 572 млн грн.
antichamber
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 15:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antichamber написав:вклади в валюті під 1,5% чистими? майже 9млрд долл)))

На 5 років і зараз є під 5% грязними. А ще народ юзає старі до 10% грязними. Так що не всі під 1,5%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 16:01

  asti написав:
  Zebra написав:
  asti написав:Ну и... где ракета?!
заправляется
ага, тут все вещали, что заправка до выборов будет,
а после - старт!


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Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 16:03

  холява написав:
  buratinyo написав:


Что касается заробитчан, то их можно и стимулировать завозить валюту в Украину. К примеру НБУ может покупать у них валюту по завышенному курсу, стимулируя таким образом ее поступление не только за счет экспорта товаров, но и фактически за счет экспорта услуг украинской рабочей силы. Да, это приведет к эмиссии гривны и некоторому перекосу в украинской экономике, в частности бизнес начнет стимулировать применение левых схем через заробитчан. Но это все мелочи, по сравнению с надежной стабилизацией платежного баланса в Украине, которая будет обеспечена благодаря такому решению и которая является первой ступенью для восстановления экономики из руин.




Извините , что вмешался .

Вы сейчас в нормальном состоянии ?
Вы , не часто такие вещи пишите .

Я думал , что запуск экономики начинается с ввоза технологий ПЕРЕДОВЫХ, ЗАПУСКА НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ , обучении специалистов .
Стимулировании через налоги предприятий и тд....
Еще раз Извините .


Благодарю Вас, что включились в обсуждение дальних перспектив украинской экономики. :mrgreen:

Честно говоря стараюсь меньше писать вообще. Из ряда наблюдений, связанных с опросами, типа проводимыми на сайте, сделал вывод о том, что почти все писатели здесь находятся слишком уж далеко от реальности. Другими словами, объективность не является характеристикой сообщений на форуме после 2001 года.

Что касается запуска экономики, то я считаю основой для этого в первую очередь - формирование платежеспособного спроса. Так как население в Украине выезжает потихоньку, следовательно кардинально повысить платежеспособный спрос в Украине возможно лишь с помощью ограниченных методов. Одним из таких методов является приманивание в Украину из-за рубежа любых людей с деньгами. Похожий метод - увеличение социальных выплат оставшимся украинцам имеет недостаток - эти деньги запустят инфляцию в стране и слишком слабо повысят совокупный спрос на украинские товары.

Стимулирование через налоги... Этот метод применяется, конечно. Но возможность его применения уже практически исключена из-за огромного государственного долга, катастрофично выросшего ...., о как неожиданно, сразу после майдана. Пока пирамида валютных ОВГЗ еще не схлопнулась о снижении налогов можно и не мечтать. А как схлопнется, то мы сначала пробьем очередное дно в качестве жизни. И вот только после этого станет возможным применить стимулирование экономики через уменьшение налогов.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 16:04

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............26.10.2020..........27.10.2020
дата розрахунку.............23.10.2020...........26.10.2020
Євро................................33,549.................33,4908...-0.17%
Долар США.....................28,2911................28,3352...+0.16%
После полудня доллар прибавил еще четверть копейки.
Открылись на уровне закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе лениво приподнялись на полкопейки и надолго остановились. С полей доносятся вести о крайне низкой активности. Утренняя стабильность проходила на фоне растущего в мире доллара. Котировки евро все это время плавно шли вниз. После 11-30 наметился рост по обеим валютам, справочный курс намекает, что именно с этого времени появилась хоть какая-то активность. К 12 выросли на 2 копейки, сузив по дороге спред до 1.5 копеек.
Справочный курс встретили котировками 28.3350 - 28.3500, что на 2.5 копейки выше открытия.
После 12 на рынке появился с продажей регулятор, что предопределило полное отсутствие какой-либо динамики до фактического окончания сессии. Утренняя скука оказалась весельем :)
Первое время предложение регулятора оставалось невостребованным, курс был еще высоковат, однако оно вынудило продавцов проводить сделки. После обеда выяснилось, что на рынке действительно есть некоторый дефицит валюты и интервенция стала работать. Зачем нужно было выходить так рано при изменении средневзвешенного на 4 копейки, мне не понятно. Но таков новый стиль НБУ. Похоже, что от политики сглаживания колебаний перешли к политике их предотвращения. Я допускаю, что предотвращение эмоциональных движений может помочь в экономии резервов, но ощущение рынка теряется.
Официальный курс встретили котировками 28.3350 - 28.3500. За день выросли на 2.5 копейки.
Мне не видно, что происходит внутри МБ, но по прорывающейся наружу информации создается странное впечатление о сегодняшней сессии. Внешняя картинка очень похожа на сессии, когда идет торговля завтрашним долларом.

Этот день в истории:
2019 - 25.1741 (+6) +316
2018 - 28.2660 (-7) +7

2017 - 26.8266 (+5)
2016 - 25.5814 (-1)
Сибарит
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