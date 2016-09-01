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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 жов, 2020 19:15
asti написав:
Ну и... где ракета?!
УЛЕТІЛА.
А КОСМОНАВТИ ЗАЛИШИЛИСЬ))
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Додано: Пон 26 жов, 2020 19:22
komp написав:
Гы-гы:
Это пересказ всё того же интервью Любченко которое обсуждают с середины прошлой недели. Только тут журнаглисты ещё своего бреда добавили про неуплату ЕСВ.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Пон 26 жов, 2020 19:38
greenozon написав: Ой+ написав:
А ще народ юзає старі до 10% грязними. Так що не всі під 1,5%.
під 10% валютних давно вже нема
зараз є варіанти під 6% валюта
А може в кого зостались? Я, по крайній мірі трьох пам'ятаю, що тут зголошувались про наявність у приваті:
Зміни в умовах з 01.09.2016 року:
Приватбанк запровадив новий вклад – Субординований зі строком залучення коштів 5 років.
Зміни в умовах з 15.02.2017 по 01.03.2017 року:
Також банк припинив залучати депозит Субординований та увів новий вклад – Зручний.
Значить до 15.02.2022 мають мати долар під 10%, гривню під 20%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 20:23
komp написав:
Гы-гы:
"Раскрытие банковской тайны": Стало известно, как налоговая хочет заставить заробитчан платить налоги
Большая часть заробитчан не платят налоги, в частности ЕСВ. Чтобы начать бороться с уклонением от уплаты налогов со стороны украинских трудовых мигрантов, нужно раскрыть банковскую тайну.
Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.
"И мы, и НБУ видим эту информацию: $12 млрд переводов поступило из-за границы. Из них $2,3 млрд - через системы переводов денег, то есть точно должно было попасть в декларации. Но попало только 11 млрд грн - в 30 раз меньше от $12 млрд", - заявил Любченко.
"Хотя, когда грянула пандемия, сложилась уникальная ситуация. Все заробитчане приехали домой. Родное село, родная дорога, родная школа. Здесь родители, дети. Да, они кормят семью, но платят только за свое простое воспроизводство. А расширенное? Ведь налоги и сборы - это школы, пенсии, больницы", - отметил глава налоговой.
По мнению Алексея Любченко, чтобы налоговая начала бороться с уклонением от уплаты налогов со стороны украинских трудовых мигрантов, необходим контроль банковских счетов.
"Я категорически за раскрытие банковской тайны. Что это за архаизм?... Но ситуация потрясающая: любая страна мира, любой банк за границей по нашему запросу дает любую информацию относительно движения по счетам, а родина не дает. Хотя риски я не понимаю…", - заявил глава налоговой.
Одним словом - Мытарь.
Википедия.
Мы́тарь (церк.-слав. мыта́рь), также мы́тник — сборщик податей на мыте или сборщик податей вообще; в современном смысле — таможенник, налоговый инспектор, судебный пристав.
Первоначальное значение часто используется как «хитрец, обманщик»
Мытарем в Новом Завете называется человек, занимавшийся сбором податей и налогов в Древней Иудее.
Так как мытари состояли на службе у римского прокуратора Иудеи,то они считались предателями иудейского народа. За это они были всеми презираемы и нелюбимы, а общение с ними как минимум не приветствовалось или даже считалось грехом. Мытари упоминаются в библейских текстах Нового Завета в Евангелии от Луки, где описывается отношение к ним иудейского общества того времени.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 20:38
Як і в нас за часів майдану.
Особливо потішив Вклад "Я бесподобен*" от БТА Банка
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Додано: Пон 26 жов, 2020 21:09
andrein написав: komp написав:
Гы-гы:
"Раскрытие банковской тайны": Стало известно, как налоговая хочет заставить заробитчан платить налоги
Большая часть заробитчан не платят налоги, в частности ЕСВ. Чтобы начать бороться с уклонением от уплаты налогов со стороны украинских трудовых мигрантов, нужно раскрыть банковскую тайну.
Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.
"И мы, и НБУ видим эту информацию: $12 млрд переводов поступило из-за границы. Из них $2,3 млрд - через системы переводов денег, то есть точно должно было попасть в декларации. Но попало только 11 млрд грн - в 30 раз меньше от $12 млрд", - заявил Любченко.
"Хотя, когда грянула пандемия, сложилась уникальная ситуация. Все заробитчане приехали домой. Родное село, родная дорога, родная школа. Здесь родители, дети. Да, они кормят семью, но платят только за свое простое воспроизводство. А расширенное? Ведь налоги и сборы - это школы, пенсии, больницы", - отметил глава налоговой.
По мнению Алексея Любченко, чтобы налоговая начала бороться с уклонением от уплаты налогов со стороны украинских трудовых мигрантов, необходим контроль банковских счетов.
"Я категорически за раскрытие банковской тайны. Что это за архаизм?... Но ситуация потрясающая: любая страна мира, любой банк за границей по нашему запросу дает любую информацию относительно движения по счетам, а родина не дает. Хотя риски я не понимаю…", - заявил глава налоговой.
Одним словом - Мытарь.
Википедия.
Мы́тарь (церк.-слав. мыта́рь), также мы́тник — сборщик податей на мыте или сборщик податей вообще; в современном смысле — таможенник, налоговый инспектор, судебный пристав.
Первоначальное значение часто используется как «хитрец, обманщик»
Мытарем в Новом Завете называется человек, занимавшийся сбором податей и налогов в Древней Иудее.
Так как мытари состояли на службе у римского прокуратора Иудеи,то они считались предателями иудейского народа. За это они были всеми презираемы и нелюбимы, а общение с ними как минимум не приветствовалось или даже считалось грехом. Мытари упоминаются в библейских текстах Нового Завета в Евангелии от Луки, где описывается отношение к ним иудейского общества того времени.
Святой Евангелист Матфей был мытарем .
"......В Евангелии очень коротко изложено, как мытарь Матфей встретился с Иисусом Христом, и как стал его учеником...К моменту встречи с Христом Матфей уже слышал о человеке, который ходит из города в город, проповедует и совершает чудеса. Вот как это описано в Евангелии: «После сего (Иисус) вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за мною. И он, оставив все, встал и последовал за Ним. И сделал для Него Левий в доме своем большое угощение; и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними».
Этот эпизод очень интересен. Ведь то, что Иисус согласился войти в дом презренного мытаря и пировать с ним, вызвало возмущение у фарисеев и книжников. Они говорили, мол, как это Иисус ест и пьет с мытарями и грешниками? Но Христос ответил им: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать к покаянию не праведников, но грешников».
После этого Матфей оставил свой дом и свое состояние и ушел за Христом, став одним из 12 его ближайших учеников.
Поскольку до призвания на апостольскую службу к Господу Матфей был сборщиком пошлин, считается, что он покровительствует всем, кто имеет отношение к финансам. Бывший мытарь помогает налоговым инспекторам, таможенникам и банкирам. А также чиновникам и всем сотрудникам финансового сектора – от бухгалтеров до биржевых брокеров.(С)
Всем Спокойной ночи .
С Уважением семинарист Холява .
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Додано: Пон 26 жов, 2020 22:58
а вы вручную убрали летнее время в настройках форума?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Пон 26 жов, 2020 23:42
Я считаю, что в ближайшее время основное влияние на курс гривны будет оказывать пандемия коронавируса.
Как вы считаете, Украина будет закупать российскую вакцину, если та окажется эффективной?
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Додано: Вів 27 жов, 2020 00:01
George
Свою эффективность эта "вакцина" уже показала - от коронавируса умер «мэр» Ялты, который вакцинировался российской вакциной от COVID-19 , очередной фуфломицин это, а не вакцина.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 00:11
Если в мире везде *опа то насколько имеет смысл покупать сейчас золото?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
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