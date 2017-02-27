|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 жов, 2020 00:14
75stasstas75 написав:George
Свою эффективность эта "вакцина" уже показала - от коронавируса умер «мэр» Ялты, который вакцинировался российской вакциной от COVID-19 , очередной фуфломицин это, а не вакцина.
Серьезно? Нигде не видел эту информацию, может это фейк? А умер он, например, от того, что его не нравилась Украина.
Он умер от коронавируса, а не от вакцины.
-
George
-
-
- Повідомлень: 61
- З нами з: 10.02.20
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 00:24
George написав: 75stasstas75 написав:George
Свою эффективность эта "вакцина" уже показала - от коронавируса умер «мэр» Ялты, который вакцинировался российской вакциной от COVID-19 , очередной фуфломицин это, а не вакцина.
Серьезно? Нигде не видел эту информацию, может это фейк? А умер он, например, от того, что его не нравилась Украина.
Он умер от коронавируса, а не от вакцины.
Нам поддерживать идеи о величии не надо, то мы просто подождём британцев. У них говорят уже пенсионного возраста испытуемые пошли с неплохими результатами
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2606
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 463 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 00:36
stm написав: George написав: 75stasstas75 написав:George
Свою эффективность эта "вакцина" уже показала - от коронавируса умер «мэр» Ялты, который вакцинировался российской вакциной от COVID-19 , очередной фуфломицин это, а не вакцина.
Серьезно? Нигде не видел эту информацию, может это фейк? А умер он, например, от того, что его не нравилась Украина.
Он умер от коронавируса, а не от вакцины.
Нам поддерживать идеи о величии не надо, то мы просто подождём британцев. У них говорят уже пенсионного возраста испытуемые пошли с неплохими результатами
Я не поддерживаю никакие идеи о величии. Здесь не нужно иронии. Каждый день от коронавируса умирают сотни людей в Украине. Пока самая перспективная вакцина - российская.
-
George
-
-
- Повідомлень: 61
- З нами з: 10.02.20
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 00:39
Это если ватные СМИ смотреть и слушать.
-
IDAN
-
-
- Повідомлень: 120
- З нами з: 01.03.17
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 00:43
IDAN написав:
Это если ватные СМИ смотреть и слушать.
Это вы мне ответили?
Причем тут вообще сми?
-
George
-
-
- Повідомлень: 61
- З нами з: 10.02.20
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 00:48
George написав:
Я не поддерживаю никакие идеи о величии. Здесь не нужно иронии. Каждый день от коронавируса умирают сотни людей в Украине. Пока самая перспективная вакцина - российская.
Для поклонников ОПЗЖ определенно не дурствена, даже летали спецрейсом. Но главный как сидел в бункере, так и сидит. Странно со стороны, но люди любят странности )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2606
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 463 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 00:49
stm написав: George написав:
Я не поддерживаю никакие идеи о величии. Здесь не нужно иронии. Каждый день от коронавируса умирают сотни людей в Украине. Пока самая перспективная вакцина - российская.
Для поклонников ОПЗЖ определенно не дурствена, даже летали спецрейсом. Но главный как сидел в бункере, так и сидит. Странно со стороны, но люди любят странности )))
Причем тут ОПЗЖ, чувак? Какое еще ОПЗЖ?
-
George
-
-
- Повідомлень: 61
- З нами з: 10.02.20
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 00:58
George написав:
Причем тут ОПЗЖ, чувак? Какое еще ОПЗЖ?
При чём всратая российская вакцина к теме валют, чувааак?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1782
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 429 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 01:01
vitaliy_berdinskikh написав: George написав:
Причем тут ОПЗЖ, чувак? Какое еще ОПЗЖ?
При чём всратая российская вакцина к теме валют, чувааак?
А почему она всратая?
Она к курсу валют при том, что число заболевших приближается к очередному локдауну.
-
George
-
-
- Повідомлень: 61
- З нами з: 10.02.20
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|20135
|2573340
|
|
|7258
|1666072
|
Пон 26 жов, 2020 14:52
Zebra
|
|540
|128856
|
|