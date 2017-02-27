RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6644664566466647

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 223
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
25
28-29
73%
162
Більше 30
14%
31
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 00:14

  75stasstas75 написав:George
Свою эффективность эта "вакцина" уже показала - от коронавируса умер «мэр» Ялты, который вакцинировался российской вакциной от COVID-19 , очередной фуфломицин это, а не вакцина.


Серьезно? Нигде не видел эту информацию, может это фейк? А умер он, например, от того, что его не нравилась Украина.

Он умер от коронавируса, а не от вакцины.
George
 
Повідомлень: 61
З нами з: 10.02.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 00:24

  George написав:
  75stasstas75 написав:George
Свою эффективность эта "вакцина" уже показала - от коронавируса умер «мэр» Ялты, который вакцинировался российской вакциной от COVID-19 , очередной фуфломицин это, а не вакцина.


Серьезно? Нигде не видел эту информацию, может это фейк? А умер он, например, от того, что его не нравилась Украина.

Он умер от коронавируса, а не от вакцины.

Нам поддерживать идеи о величии не надо, то мы просто подождём британцев. У них говорят уже пенсионного возраста испытуемые пошли с неплохими результатами ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2606
З нами з: 04.03.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 00:36

  stm написав:
  George написав:
  75stasstas75 написав:George
Свою эффективность эта "вакцина" уже показала - от коронавируса умер «мэр» Ялты, который вакцинировался российской вакциной от COVID-19 , очередной фуфломицин это, а не вакцина.


Серьезно? Нигде не видел эту информацию, может это фейк? А умер он, например, от того, что его не нравилась Украина.

Он умер от коронавируса, а не от вакцины.

Нам поддерживать идеи о величии не надо, то мы просто подождём британцев. У них говорят уже пенсионного возраста испытуемые пошли с неплохими результатами ;)

Я не поддерживаю никакие идеи о величии. Здесь не нужно иронии. Каждый день от коронавируса умирают сотни людей в Украине. Пока самая перспективная вакцина - российская.
George
 
Повідомлень: 61
З нами з: 10.02.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 00:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Это если ватные СМИ смотреть и слушать.
IDAN
 
Повідомлень: 120
З нами з: 01.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 00:43

  IDAN написав:Это если ватные СМИ смотреть и слушать.

Это вы мне ответили?
Причем тут вообще сми?
George
 
Повідомлень: 61
З нами з: 10.02.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 00:48

  George написав:Я не поддерживаю никакие идеи о величии. Здесь не нужно иронии. Каждый день от коронавируса умирают сотни людей в Украине. Пока самая перспективная вакцина - российская.

Для поклонников ОПЗЖ определенно не дурствена, даже летали спецрейсом. Но главный как сидел в бункере, так и сидит. Странно со стороны, но люди любят странности )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2606
З нами з: 04.03.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 00:49

  stm написав:
  George написав:Я не поддерживаю никакие идеи о величии. Здесь не нужно иронии. Каждый день от коронавируса умирают сотни людей в Украине. Пока самая перспективная вакцина - российская.

Для поклонников ОПЗЖ определенно не дурствена, даже летали спецрейсом. Но главный как сидел в бункере, так и сидит. Странно со стороны, но люди любят странности )))


Причем тут ОПЗЖ, чувак? Какое еще ОПЗЖ?
George
 
Повідомлень: 61
З нами з: 10.02.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 00:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  George написав:Причем тут ОПЗЖ, чувак? Какое еще ОПЗЖ?

При чём всратая российская вакцина к теме валют, чувааак?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 06.08.19
Подякував: 429 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 01:01

  vitaliy_berdinskikh написав:
  George написав:Причем тут ОПЗЖ, чувак? Какое еще ОПЗЖ?

При чём всратая российская вакцина к теме валют, чувааак?


А почему она всратая?
Она к курсу валют при том, что число заболевших приближается к очередному локдауну.
George
 
Повідомлень: 61
З нами з: 10.02.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6644664566466647
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2012, 2013, 2014
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20135 2573340
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 жов, 2020 01:16
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7258 1666072
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 жов, 2020 14:52
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 128856
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.