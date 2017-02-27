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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 жов, 2020 02:30
George написав:
Я считаю, что в ближайшее время основное влияние на курс гривны будет оказывать пандемия коронавируса.
Как вы считаете, Украина будет закупать российскую вакцину, если та окажется эффективной?
Що за маячня. Вам на rambler.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 02:50
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