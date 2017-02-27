RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6645664666476648

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 223
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
25
28-29
73%
162
Більше 30
14%
31
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 02:30

  George написав:Я считаю, что в ближайшее время основное влияние на курс гривны будет оказывать пандемия коронавируса.
Как вы считаете, Украина будет закупать российскую вакцину, если та окажется эффективной?


Що за маячня. Вам на rambler.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 728
З нами з: 19.02.14
Подякував: 280 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 02:50

  George написав:Я не поддерживаю никакие идеи о величии. Здесь не нужно иронии. Каждый день от коронавируса умирают сотни людей в Украине. Пока самая перспективная вакцина - российская.


Если бы российская вакцина была самая перспективная, то ваш обнуленный шибздик уже бы давно сам кольнулся этой вакциной и спокойно вылез из своего бункера. Выздоровейте сначала сами, а потом другим парьте. А как по мне, то лучше выздыхайте вместе с вашей вакциной.
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8498
З нами з: 14.11.11
Подякував: 355 раз.
Подякували: 4058 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 6645664666476648
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2012, 2013, 2014
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20135 2573495
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 жов, 2020 01:16
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7258 1666099
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 жов, 2020 14:52
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 128864
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (825)
27.10.2020 03:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.