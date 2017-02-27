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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:52
greenozon написав: Ой+ написав:
А ще народ юзає старі до 10% грязними. Так що не всі під 1,5%.
під 10% валютних давно вже нема
зараз є варіанти під 6% валюта
5 річні Приватовські суб.депо 10%
https://fi202x.blogspot.com/
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