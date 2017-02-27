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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6644664566466647

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 223
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
25
28-29
73%
162
Більше 30
14%
31
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:52

  greenozon написав:
  Ой+ написав:А ще народ юзає старі до 10% грязними. Так що не всі під 1,5%.


під 10% валютних давно вже нема
зараз є варіанти під 6% валюта

5 річні Приватовські суб.депо 10%
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 6644664566466647
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