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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6644664566466647

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 223
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
25
28-29
73%
162
Більше 30
14%
31
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:52

  greenozon написав:
  Ой+ написав:А ще народ юзає старі до 10% грязними. Так що не всі під 1,5%.


під 10% валютних давно вже нема
зараз є варіанти під 6% валюта

5 річні Приватовські суб.депо 10%
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:14

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.10.2020.....................28,3633
Доллар прибавил около 3 копеек.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия с узким спредом 1.5 копейки. После утреннего кофе выросли на копейку и уравновесились. Поработав 45 минут в балансе, выросли еще на копейку. К 12 снова приподнялись на полкопейки. Сегодняшние торги выглядят значительно естественнее, чем вчера. Гипертрофированный синдром понедельника отступил. Сегодня играем сами, на мировых рынках доллар в боковике.
Справочный курс встретили котировками 28.3650 - 28.3800, что на полкопейки выше открытия.

НБУ вчера продал 30 млн. Хорошо научились прятаться - все оценки наблюдателей были ниже.
Остатки на коррсчетах сократились. Основную лепту в это сокращение внес рост объема суточных сертификатов. Помогали в этом деле интервенция НБУ и поступления в казначейство. Слабо сопротивлялась только инкассация.

В пятницу объем валютного рынка сократился с 493.9 до 422.4 млн. Обороты чистые. Клиентский спрос немного подрос и превысил изрядно сократившееся предложение.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:5 річні Приватовські суб.депо 10%


Можно плз подробнее?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:20

  Investor_K написав:
  flyman написав:5 річні Приватовські суб.депо 10%


Можно плз подробнее?

помню були такі, може хто ризикнув, тепер має на шампусик і закусон
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:44

  Сибарит написав:В пятницу объем валютного рынка сократился с 493.9 до 422.4 млн. Обороты чистые. Клиентский спрос немного подрос и превысил изрядно сократившееся предложение.


И спрос на наличную валюту начал расти ...


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VALONI
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:08

Я продал крупную сумму по 28,25

В наладке что нерезы не будут выходить, так и вышло . Но курс пошел вверх из-за возврата НДС??
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:14

  Investor_K написав:
  flyman написав:5 річні Приватовські суб.депо 10%


Можно плз подробнее?


А що це тепер дасть? На гілці привату активно обговорювали в кінці 2016 р., але невдовзі після націоналізації їх прикрили. Там і засвітились, ті хто обрав. Хто ввійшов і навіть не у валюту, а в грн., той добряче виграв.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:А сейчас во что вкладывать?

В бетон!

Хоч, як кажуть - він омно, але альтернативи йому - НЕМАЄ!©

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:30

  bred написав:покупать золото имело смысл 20 лет назад, но не сейчас


На долгосрочную перспективу покупать золото можно в любой момент времени, в том числе сейчас. На краткосрочную - сейчас рискованно. На среднесрочную - непонятно, но, скорее всего, что можно на 10-15% портфеля
zРадио
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