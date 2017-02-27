5 річні Приватовські суб.депо 10%
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:52
5 річні Приватовські суб.депо 10%
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 27 жов, 2020 12:14
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.10.2020.....................28,3633
Доллар прибавил около 3 копеек.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия с узким спредом 1.5 копейки. После утреннего кофе выросли на копейку и уравновесились. Поработав 45 минут в балансе, выросли еще на копейку. К 12 снова приподнялись на полкопейки. Сегодняшние торги выглядят значительно естественнее, чем вчера. Гипертрофированный синдром понедельника отступил. Сегодня играем сами, на мировых рынках доллар в боковике.
Справочный курс встретили котировками 28.3650 - 28.3800, что на полкопейки выше открытия.
НБУ вчера продал 30 млн. Хорошо научились прятаться - все оценки наблюдателей были ниже.
Остатки на коррсчетах сократились. Основную лепту в это сокращение внес рост объема суточных сертификатов. Помогали в этом деле интервенция НБУ и поступления в казначейство. Слабо сопротивлялась только инкассация.
В пятницу объем валютного рынка сократился с 493.9 до 422.4 млн. Обороты чистые. Клиентский спрос немного подрос и превысил изрядно сократившееся предложение.
Додано: Вів 27 жов, 2020 12:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 27 жов, 2020 12:20
помню були такі, може хто ризикнув, тепер має на шампусик і закусон
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 27 жов, 2020 12:44
Додано: Вів 27 жов, 2020 13:08
Я продал крупную сумму по 28,25
В наладке что нерезы не будут выходить, так и вышло . Но курс пошел вверх из-за возврата НДС??
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Вів 27 жов, 2020 13:14
А що це тепер дасть? На гілці привату активно обговорювали в кінці 2016 р., але невдовзі після націоналізації їх прикрили. Там і засвітились, ті хто обрав. Хто ввійшов і навіть не у валюту, а в грн., той добряче виграв.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 27 жов, 2020 13:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В бетон!
Хоч, як кажуть - він омно, але альтернативи йому - НЕМАЄ!©
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 27 жов, 2020 13:30
|