дядя Caша написав: In memory of US Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших більше 6600 на добу
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,0148(+0,0388). ВПАЛИ. Йшло додолу по 1,48 копійки за добу. Це більше ніж в два рази повільніше, ніж росло на попередньому тижні. Та на око, на графіку то не ріст, а такий собі боковик!
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,0090(+0,0079). СерРічна росла на тижні в середньому по + 0,9 копійки за добу. Трошки швидше, та все одно меньше копійки на добу. І потяг собі йде і йде на Богодухів незупинним кроком...
Повні оберти МБ за тиждень 1978,1479(1319,2063) млн. долярів. Виросли добряче, та робочий тиждень на добу довший від попереднього. Середні оберти за цей час також виросли і склали 395,63(329,80) млн.дол. Вони більші за Среднеарифметичні оберти за рік на добу 361,00(360,13) млн.грн., які зрозуміло ттакож підросли. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,3633(28,3699) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,6953(26,6501) грн./дол. і це на 1,67(1,72) грн./дол. меньше поточного курсу. Припало! Тобто середньорічна вигода при продажі доляра 6,25(6,45) відсотка. Припала.
Доляр все ще перекуплено на 1,67 гривні по показниках року!
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра з початку тижня дорівнювало 28,3152(28,3211) грн./$. Воно припало! І таки так, на тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче!
На тижні - крок вгору, три кроки додолу, і, знову, крок догори. Та вже четвертий тиждень поспіль - зміна маньше ніж на копійку і ринок дихає, то тиждень догори, то додолу. Боковик
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............27.10.2020..........28.10.2020 дата розрахунку..............26.10.2020...........27.10.2020 Євро.................................33,4908................33,5578...+0.2% Долар США......................28,3352................28,3655...+0.11% После полудня курс вырос на доли копейки. Доллар прибавил около 3 копеек. Открылись на уровне вчерашнего закрытия с узким спредом 1.5 копейки. После утреннего кофе выросли на копейку и уравновесились. Поработав 45 минут в балансе, выросли еще на копейку. К 12 снова приподнялись на полкопейки. Сегодняшние торги выглядят значительно естественнее, чем вчера. Гипертрофированный синдром понедельника отступил. Сегодня играем сами, на мировых рынках доллар в боковике. Справочный курс встретили котировками 28.3650 - 28.3800, что на 2.5 копейки выше открытия. С 12 наступил период обеденной стабильности. После обеда попытались приподняться на полкопейки, но почти сразу же откатились на прежние позиции. Официальный курс встретили котировками 28.3650 - 28.3800. За день выросли на 2.5 копейки. График сегодня очень похож на вчерашний, но сегодня послеполуденная стабильность выглядит естественной, регулятор на рынке замечен не был.
Этот день в истории: 2019 - 25.1741 (+6) +319 2018 - 28.2660 (-7) +10