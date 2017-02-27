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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6645664666476648

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 224
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
25
28-29
73%
163
Більше 30
14%
31
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:56

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
In memory of US

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших більше 6600 на добу :|

Зображення


Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,0148(+0,0388). ВПАЛИ. Йшло додолу по 1,48 копійки за добу. Це більше ніж в два рази повільніше, ніж росло на попередньому тижні. Та на око, на графіку то не ріст, а такий собі боковик!

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,0090(+0,0079). СерРічна росла на тижні в середньому по + 0,9 копійки за добу. Трошки швидше, та все одно меньше копійки на добу. І потяг собі йде і йде на Богодухів незупинним кроком...

Повні оберти МБ за тиждень 1978,1479(1319,2063) млн. долярів. Виросли добряче, та робочий тиждень на добу довший від попереднього. Середні оберти за цей час також виросли і склали 395,63(329,80) млн.дол. Вони більші за Среднеарифметичні оберти за рік на добу 361,00(360,13) млн.грн., які зрозуміло ттакож підросли. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,3633(28,3699) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,6953(26,6501) грн./дол. і це на 1,67(1,72) грн./дол. меньше поточного курсу. Припало! Тобто середньорічна вигода при продажі доляра 6,25(6,45) відсотка. Припала.

Доляр все ще перекуплено на 1,67 гривні по показниках року!

СередньоТижневе зважене значення курсу доляра з початку тижня дорівнювало 28,3152(28,3211) грн./$. Воно припало! І таки так, на тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче!

На тижні - крок вгору, три кроки додолу, і, знову, крок догори. Та вже четвертий тиждень поспіль - зміна маньше ніж на копійку і ринок дихає, то тиждень догори, то додолу. Боковик :!:

Зображення

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 15:21

  Investor_K написав:
  bred написав:
  ihorsic написав:Если в мире везде *опа то насколько имеет смысл покупать сейчас золото?

покупать золото имело смысл 20 лет назад, но не сейчас

Зображення


А сейчас во что вкладывать?


Если задаете подобные вопросы на форуме - значит в образование!
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 15:47

  vladus17 написав:
  Investor_K написав:А сейчас во что вкладывать?


Если задаете подобные вопросы на форуме - значит в образование!


А тут тільки поради іншим раздавати можна, питання ставити - моветон ? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 15:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

йуху, взяли 38. можно открывать шампанское) далі буде.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 16:06

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............27.10.2020..........28.10.2020
дата розрахунку..............26.10.2020...........27.10.2020
Євро.................................33,4908................33,5578...+0.2%
Долар США......................28,3352................28,3655...+0.11%
После полудня курс вырос на доли копейки.
Доллар прибавил около 3 копеек.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия с узким спредом 1.5 копейки. После утреннего кофе выросли на копейку и уравновесились. Поработав 45 минут в балансе, выросли еще на копейку. К 12 снова приподнялись на полкопейки. Сегодняшние торги выглядят значительно естественнее, чем вчера. Гипертрофированный синдром понедельника отступил. Сегодня играем сами, на мировых рынках доллар в боковике.
Справочный курс встретили котировками 28.3650 - 28.3800, что на 2.5 копейки выше открытия.
С 12 наступил период обеденной стабильности. После обеда попытались приподняться на полкопейки, но почти сразу же откатились на прежние позиции.
Официальный курс встретили котировками 28.3650 - 28.3800. За день выросли на 2.5 копейки.
График сегодня очень похож на вчерашний, но сегодня послеполуденная стабильность выглядит естественной, регулятор на рынке замечен не был.

Этот день в истории:
2019 - 25.1741 (+6) +319
2018 - 28.2660 (-7) +10

2017 - 26.8758 (+5)
2016 - 25.5328 (-5)
Сибарит
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