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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6646664766486649

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 225
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
25
28-29
73%
164
Більше 30
14%
31
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:На 0.08 по годичным подняли (Минфин себя опять с ЕЦБ путает?)

Это намек на необходимость поднимать доходность?
Для начала, более полные результаты
Как видим, по годовым общее предложение было в 2 раза больше итогового размещения, как по сумме, так и по количеству заявок, но эта сумма все равно не впечатляет. По длинным предложение было еще меньше. В таких условиях нет смысла повышать доходность - текущий результат не станет намного лучше, а перспектива портится.
Логика рынков такова, что без жесткого торга можно остаться без штанов. Сегодня мы наблюдали именно такой процесс торга. Не первый раз. Уже были такие попытки продавить повышение доходности, после чего случались вполне успешные размещения.

Стоит также заметить, что долг растет достаточными темпами. Быстрее не нужно. Лучше недовыполнить бюджет. Не стоит воспринимать привлечение долга как спорт, где чем больше, тем лучше. А если уж сравнивать со спортом, то не с метанием молота, а со стрельбой :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:52

  Сибарит написав:
  matroSkin написав:На 0.08 по годичным подняли (Минфин себя опять с ЕЦБ путает?)

Это намек на необходимость поднимать доходность?
Для начала, более полные результаты
Как видим, по годовым общее предложение было в 2 раза больше итогового размещения, как по сумме, так и по количеству заявок, но эта сумма все равно не впечатляет. По длинным предложение было еще меньше. В таких условиях нет смысла повышать доходность - текущий результат не станет намного лучше, а перспектива портится.
Логика рынков такова, что без жесткого торга можно остаться без штанов. Сегодня мы наблюдали именно такой процесс торга. Не первый раз. Уже были такие попытки продавить повышение доходности, после чего случались вполне успешные размещения.

Стоит также заметить, что долг растет достаточными темпами. Быстрее не нужно. Лучше недовыполнить бюджет. Не стоит воспринимать привлечение долга как спорт, где чем больше, тем лучше. А если уж сравнивать со спортом, то не с метанием молота, а со стрельбой :)

Я бы сравнил привлечение долга с построением плота. На соломинке и утонуть недолго... Минфин может заиграться. "Госами" уже сложно спасать ситуацию: там перелимит.
Искатель
 
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