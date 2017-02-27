Додано: Вів 27 жов, 2020 18:46

matroSkin написав: На 0.08 по годичным подняли (Минфин себя опять с ЕЦБ путает?) На 0.08 по годичным подняли (Минфин себя опять с ЕЦБ путает?)

Это намек на необходимость поднимать доходность?Для начала,Как видим, по годовым общее предложение было в 2 раза больше итогового размещения, как по сумме, так и по количеству заявок, но эта сумма все равно не впечатляет. По длинным предложение было еще меньше. В таких условиях нет смысла повышать доходность - текущий результат не станет намного лучше, а перспектива портится.Логика рынков такова, что без жесткого торга можно остаться без штанов. Сегодня мы наблюдали именно такой процесс торга. Не первый раз. Уже были такие попытки продавить повышение доходности, после чего случались вполне успешные размещения.Стоит также заметить, что долг растет достаточными темпами. Быстрее не нужно. Лучше недовыполнить бюджет. Не стоит воспринимать привлечение долга как спорт, где чем больше, тем лучше. А если уж сравнивать со спортом, то не с метанием молота, а со стрельбой