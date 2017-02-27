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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6646664766486649

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 225
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
25
28-29
73%
164
Більше 30
14%
31
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:На 0.08 по годичным подняли (Минфин себя опять с ЕЦБ путает?)

Это намек на необходимость поднимать доходность?
Для начала, более полные результаты
Как видим, по годовым общее предложение было в 2 раза больше итогового размещения, как по сумме, так и по количеству заявок, но эта сумма все равно не впечатляет. По длинным предложение было еще меньше. В таких условиях нет смысла повышать доходность - текущий результат не станет намного лучше, а перспектива портится.
Логика рынков такова, что без жесткого торга можно остаться без штанов. Сегодня мы наблюдали именно такой процесс торга. Не первый раз. Уже были такие попытки продавить повышение доходности, после чего случались вполне успешные размещения.

Стоит также заметить, что долг растет достаточными темпами. Быстрее не нужно. Лучше недовыполнить бюджет. Не стоит воспринимать привлечение долга как спорт, где чем больше, тем лучше. А если уж сравнивать со спортом, то не с метанием молота, а со стрельбой :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:52

  Сибарит написав:
  matroSkin написав:На 0.08 по годичным подняли (Минфин себя опять с ЕЦБ путает?)

Это намек на необходимость поднимать доходность?
Для начала, более полные результаты
Как видим, по годовым общее предложение было в 2 раза больше итогового размещения, как по сумме, так и по количеству заявок, но эта сумма все равно не впечатляет. По длинным предложение было еще меньше. В таких условиях нет смысла повышать доходность - текущий результат не станет намного лучше, а перспектива портится.
Логика рынков такова, что без жесткого торга можно остаться без штанов. Сегодня мы наблюдали именно такой процесс торга. Не первый раз. Уже были такие попытки продавить повышение доходности, после чего случались вполне успешные размещения.

Стоит также заметить, что долг растет достаточными темпами. Быстрее не нужно. Лучше недовыполнить бюджет. Не стоит воспринимать привлечение долга как спорт, где чем больше, тем лучше. А если уж сравнивать со спортом, то не с метанием молота, а со стрельбой :)

Я бы сравнил привлечение долга с построением плота. На соломинке и утонуть недолго... Минфин может заиграться. "Госами" уже сложно спасать ситуацию: там перелимит.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 20:24

Ничего интересного.
Хоть и НБУ оставил учетную ставку на месте, это вообще уже к рынку не имеет никакого отношения.

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 20:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Хоть и НБУ оставил учетную ставку на месте, это вообще уже к рынку не имеет никакого отношения.

Совершенно верно: учетная ставка НБУ не имеет к рынку облигаций никакого отношения.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 20:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав: Это намек на необходимость поднимать доходность?
Для начала, более полные результаты.
Как видим, по годовым общее предложение было в 2 раза больше итогового размещения, как по сумме, так и по количеству заявок, но эта сумма все равно не впечатляет. По длинным предложение было еще меньше. В таких условиях нет смысла повышать доходность - текущий результат не станет намного лучше, а перспектива портится.

Логика рынков такова, что без жесткого торга можно остаться без штанов. Сегодня мы наблюдали именно такой процесс торга. Не первый раз. Уже были такие попытки продавить повышение доходности, после чего случались вполне успешные размещения.
Стоит также заметить, что долг растет достаточными темпами. Быстрее не нужно. Лучше недовыполнить бюджет. Не стоит воспринимать привлечение долга как спорт, где чем больше, тем лучше. А если уж сравнивать со спортом, то не с метанием молота, а со стрельбой


Если рынок (спекули) хотят за 5-летние 11,5-12,5, надо давать. Даже тут многие для себя определили, что в грн. с меньшими ставками не пойдут, и это - справедливая цена грн. на сегодня.
Это ж не ЕС-бумаги, которые сегодня с успехом разместили по -0,25. Там ковид делает такие ставки вкусными (если я правильно понимаю логику рынка), а у нас - наоборот.
Нужно или не нужно быстрее набирать долг мне сложно судить, я далек от сферы госфинансов. Есть другие источники финасирования госбюджета (ударные планы таможни и налоговой не предлагать)? На пенсов, остальную социалку, оборону. И на разворованный ковид-фонд с недофинансированной медициной (и дефицитом 17 тыс. коек с кислородом, минимум), который теперь таки придется экстренно пополнять и тратить.
http://финбаланс.ком.юа/news/minfin--- ... 6-mlrd-hrn
И с дефицитом в 93 ярда (общий фонд) за 9 мес.(от секвестра) + "непонятно где еще взять" до конца года.
http://финбаланс.ком.юа/news/dksu-defi ... -vid-planu
Дело не в "граничном дефиците" (300), а чем они собираются закрыть уже невыполненные расходы 80+ ярдов (за 9 мес.), которые за 2 мес. только нарастут? На внутреннем надо тогда занимать на порядок больше (чем 0,4 ярда). Вы ведь не думаете, что им дадут сейчас +90 ярд грн. извне (по плану)?

У держбюджеті на 2020 рік закладений дефіцит 298,4 млрд грн. За три квартали він становив 81,73 млрд грн.
Запозичення за 9 місяців становили 412,7 млрд грн при запланованих на рік 646,9 млрд грн (зокрема, зовнішні - 186,2 млрд грн при плані в 274 млрд грн).
http://финбаланс.ком.юа/news/derzhborh ... 7-mlrd-hrn
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 21:09

  Vlad-WFM написав:Доброго всем времени суток. Читаю ветку и не совсем понимаю о чём обсуждение. Все ведь понимают, что курс зависит не от действий НБУ, суммы резервов и тд. Или речь здесь об изменениях курса на +-10%?

просветите нас темных от чего
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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