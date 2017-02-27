Додано: Вів 27 жов, 2020 20:41

Сибарит написав: Это намек на необходимость поднимать доходность?

Для начала, более полные результаты.

Как видим, по годовым общее предложение было в 2 раза больше итогового размещения, как по сумме, так и по количеству заявок, но эта сумма все равно не впечатляет. По длинным предложение было еще меньше. В таких условиях нет смысла повышать доходность - текущий результат не станет намного лучше, а перспектива портится.



Логика рынков такова, что без жесткого торга можно остаться без штанов. Сегодня мы наблюдали именно такой процесс торга. Не первый раз. Уже были такие попытки продавить повышение доходности, после чего случались вполне успешные размещения.

Стоит также заметить, что долг растет достаточными темпами. Быстрее не нужно. Лучше недовыполнить бюджет. Не стоит воспринимать привлечение долга как спорт, где чем больше, тем лучше. А если уж сравнивать со спортом, то не с метанием молота, а со стрельбой Это намек на необходимость поднимать доходность?Для начала, более полные результаты.Как видим, по годовым общее предложение было в 2 раза больше итогового размещения, как по сумме, так и по количеству заявок, но эта сумма все равно не впечатляет. По длинным предложение было еще меньше. В таких условиях нет смысла повышать доходность - текущий результат не станет намного лучше, а перспектива портится.Логика рынков такова, что без жесткого торга можно остаться без штанов. Сегодня мы наблюдали именно такой процесс торга. Не первый раз. Уже были такие попытки продавить повышение доходности, после чего случались вполне успешные размещения.Стоит также заметить, что долг растет достаточными темпами. Быстрее не нужно. Лучше недовыполнить бюджет. Не стоит воспринимать привлечение долга как спорт, где чем больше, тем лучше. А если уж сравнивать со спортом, то не с метанием молота, а со стрельбой

быстрее

Если рынок (спекули) хотят за 5-летние 11,5-12,5, надо давать. Даже тут многие для себя определили, что в грн. с меньшими ставками не пойдут, и это - справедливая цена грн. на сегодня.Это ж не ЕС-бумаги, которые сегодня с успехом разместили по -0,25. Там ковид делает такие ставки вкусными (если я правильно понимаю логику рынка), а у нас - наоборот.Нужно или не нужнонабирать долг мне сложно судить, я далек от сферы госфинансов. Есть другие источники финасирования госбюджета (ударные планы таможни и налоговой не предлагать)? На пенсов, остальную социалку, оборону. И на разворованный ковид-фонд с недофинансированной медициной (и дефицитом 17 тыс. коек с кислородом, минимум), который теперь таки придется экстренно пополнять и тратить.И с дефицитом в 93 ярда (общий фонд) за 9 мес.(от секвестра) + "непонятно где еще взять" до конца года.Дело не в "граничном дефиците" (300), а чем они собираются закрыть уже невыполненные расходы 80+ ярдов (за 9 мес.), которые за 2 мес. только нарастут? На внутреннем надо тогда занимать на порядок больше (чем 0,4 ярда). Вы ведь не думаете, что им дадут сейчас +90 ярд грн. извне (по плану)?У держбюджеті на 2020 рік закладений дефіцит 298,4 млрд грн. За три квартали він становив 81,73 млрд грн.Запозичення за 9 місяців становили 412,7 млрд грн при запланованих на рік 646,9 млрд грн (зокрема, зовнішні - 186,2 млрд грн при плані в 274 млрд грн).