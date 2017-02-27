matroSkin написав:На 0.08 по годичным подняли (Минфин себя опять с ЕЦБ путает?)
Это намек на необходимость поднимать доходность? Для начала, более полные результаты Как видим, по годовым общее предложение было в 2 раза больше итогового размещения, как по сумме, так и по количеству заявок, но эта сумма все равно не впечатляет. По длинным предложение было еще меньше. В таких условиях нет смысла повышать доходность - текущий результат не станет намного лучше, а перспектива портится. Логика рынков такова, что без жесткого торга можно остаться без штанов. Сегодня мы наблюдали именно такой процесс торга. Не первый раз. Уже были такие попытки продавить повышение доходности, после чего случались вполне успешные размещения.
Стоит также заметить, что долг растет достаточными темпами. Быстрее не нужно. Лучше недовыполнить бюджет. Не стоит воспринимать привлечение долга как спорт, где чем больше, тем лучше. А если уж сравнивать со спортом, то не с метанием молота, а со стрельбой
matroSkin написав:На 0.08 по годичным подняли (Минфин себя опять с ЕЦБ путает?)
Это намек на необходимость поднимать доходность? Для начала, более полные результаты Как видим, по годовым общее предложение было в 2 раза больше итогового размещения, как по сумме, так и по количеству заявок, но эта сумма все равно не впечатляет. По длинным предложение было еще меньше. В таких условиях нет смысла повышать доходность - текущий результат не станет намного лучше, а перспектива портится. Логика рынков такова, что без жесткого торга можно остаться без штанов. Сегодня мы наблюдали именно такой процесс торга. Не первый раз. Уже были такие попытки продавить повышение доходности, после чего случались вполне успешные размещения.
Стоит также заметить, что долг растет достаточными темпами. Быстрее не нужно. Лучше недовыполнить бюджет. Не стоит воспринимать привлечение долга как спорт, где чем больше, тем лучше. А если уж сравнивать со спортом, то не с метанием молота, а со стрельбой
Я бы сравнил привлечение долга с построением плота. На соломинке и утонуть недолго... Минфин может заиграться. "Госами" уже сложно спасать ситуацию: там перелимит.
Сибарит написав: Это намек на необходимость поднимать доходность? Для начала, более полные результаты. Как видим, по годовым общее предложение было в 2 раза больше итогового размещения, как по сумме, так и по количеству заявок, но эта сумма все равно не впечатляет. По длинным предложение было еще меньше. В таких условиях нет смысла повышать доходность - текущий результат не станет намного лучше, а перспектива портится.
Логика рынков такова, что без жесткого торга можно остаться без штанов. Сегодня мы наблюдали именно такой процесс торга. Не первый раз. Уже были такие попытки продавить повышение доходности, после чего случались вполне успешные размещения. Стоит также заметить, что долг растет достаточными темпами. Быстрее не нужно. Лучше недовыполнить бюджет. Не стоит воспринимать привлечение долга как спорт, где чем больше, тем лучше. А если уж сравнивать со спортом, то не с метанием молота, а со стрельбой
Если рынок (спекули) хотят за 5-летние 11,5-12,5, надо давать. Даже тут многие для себя определили, что в грн. с меньшими ставками не пойдут, и это - справедливая цена грн. на сегодня. Это ж не ЕС-бумаги, которые сегодня с успехом разместили по -0,25. Там ковид делает такие ставки вкусными (если я правильно понимаю логику рынка), а у нас - наоборот. Нужно или не нужно быстрее набирать долг мне сложно судить, я далек от сферы госфинансов. Есть другие источники финасирования госбюджета (ударные планы таможни и налоговой не предлагать)? На пенсов, остальную социалку, оборону. И на разворованный ковид-фонд с недофинансированной медициной (и дефицитом 17 тыс. коек с кислородом, минимум), который теперь таки придется экстренно пополнять и тратить. http://финбаланс.ком.юа/news/minfin--- ... 6-mlrd-hrn И с дефицитом в 93 ярда (общий фонд) за 9 мес.(от секвестра) + "непонятно где еще взять" до конца года. http://финбаланс.ком.юа/news/dksu-defi ... -vid-planu Дело не в "граничном дефиците" (300), а чем они собираются закрыть уже невыполненные расходы 80+ ярдов (за 9 мес.), которые за 2 мес. только нарастут? На внутреннем надо тогда занимать на порядок больше (чем 0,4 ярда). Вы ведь не думаете, что им дадут сейчас +90 ярд грн. извне (по плану)?
У держбюджеті на 2020 рік закладений дефіцит 298,4 млрд грн. За три квартали він становив 81,73 млрд грн. Запозичення за 9 місяців становили 412,7 млрд грн при запланованих на рік 646,9 млрд грн (зокрема, зовнішні - 186,2 млрд грн при плані в 274 млрд грн). http://финбаланс.ком.юа/news/derzhborh ... 7-mlrd-hrn
Vlad-WFM написав:Доброго всем времени суток. Читаю ветку и не совсем понимаю о чём обсуждение. Все ведь понимают, что курс зависит не от действий НБУ, суммы резервов и тд. Или речь здесь об изменениях курса на +-10%?
просветите нас темных от чего
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
По состоянию на 26 октября украинские сельхозпроизводители собрали 66,8 млн тонн основных культур. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
“По состоянию на 26 октября украинские сельхозпроизводители собрали 66,8 млн тонн основных культур с площади 21,03 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 50,5 млн тонн с площади 12,9 млн га (84% к прогнозу)”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в разрезе культур собрали:
— проса — 240 тыс. тонн с площади 147,7 тыс. г (98%);
— гречки — 99 тыс. тонн с площади 76,5 тыс. га (97%);
— подсолнечника — 11,6 млн тонн с площади 5,9 млн га (92%);
— сои — 2,2 млн тонн с площади 1,08 млн га (80%);
— кукурузы — 14,5 млн тонн с площади 3,07 млн га (56%);
— сахарной свеклы накопано 3,7 млн тонн на площади 88,5 тыс. га (41%).
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
matroSkin написав:Если рынок (спекули) хотят за 5-летние 11,5-12,5, надо давать.
Тогда завтра захотят 15, потом 20,... Не было на рынке такого объема, ради которого стоило идти на повышение ставки.
matroSkin написав:Нужно или не нужно быстрее набирать долг мне сложно судить, я далек от сферы госфинансов.
Но это не мешает Вам категорично утверждать, что надо грести как можно больше по любой цене Проблемы бюджета минфину видны лучше. Мы из прессы знаем, что цифры не сходятся, но этого мало, хоть по эмоциям бьет хорошо. Проблемы есть не только с наполнением бюджета, но и с расходованием средств. Привлечь ради плана, а потом не использовать - не лучшее решение. Мы не знаем, какую часть из формального дефицита действительно нужно покрывать. В качестве примера могу привести раздуваемую сейчас зраду зрадную о переброске денег из медицинского проекта на другие расходы. На самом деле, это не пример циничного урезания медицины, а пример проблем с исполнением расходной части бюджета. Не смогли реализовать этот проект, не дошел он до той стадии, когда можно вложить запланированное. Немного отклоняясь в сторону скажу, что это первый широко освещенный прецедент, когда госорганы не стремятся "освоить бюджет" любой ценой, а подходят к расходованию средств разумно.
vitaliian написав:банки берущие рефинанс под залог долговых бумаг вероятно думают иначе.
Банки рады низкой ставке рефинанса, а доходность этих бумаг при передаче в залог значения не имеет. Ни для банка, ни для НБУ. Если банк не обанкротится, бумаги останутся у него.
Сибарит написав:Банки рады низкой ставке рефинанса, а доходность этих бумаг при передаче в залог значения не имеет. Ни для банка, ни для НБУ. Если банк не обанкротится, бумаги останутся у него.
скорее наоборот, для банка либо есть смысл арбитражить либо нет, это в свою очередь влияет на мотивацию получить рефинанс. В НБУ сидят не валенки и понимают как ставка рефинансирования влияет на стоимость бумаг и доходность банков их покупающих. Поэтому такая цена. То что у них на сайте инфляция 2,3 % - лапша для приезжих, эффект замедления мультипликатора который для обоснования учётной ставки хотят выдать за низкую инфляцию. Продукты и медикаменты в 2020м году прибавили 10-30%, подорожал жд проезд, моб.связь и много чего ещё.
Это я к тому что учётную ставку спецом подгоняют под дешевое кредитование правительства (в отличии от овгз, потреб. кредиты особо не подешевели). Очередная нерыночная афера как с долларом па 8. Которая неминуемо закончится крахом, когда нерезы выйдут.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat