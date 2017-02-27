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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6647664866496650

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 225
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
25
28-29
73%
164
Більше 30
14%
31
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 23:15

Будет нам и кредит МВФ и белка и свисток (ЗЕлёный):
Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и отменил антикоррупционную реформу.

"На закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Проект был роздан утром и проголосован. Такого не было даже при Януковиче. Против выступили лишь четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый".
komp
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 23:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

komp написав:Будет нам и кредит МВФ и белка и свисток (ЗЕлёный):

Не хвилюйтеся, все під контролем Президента, обіцяють вернути в зад)):

"Президент обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил. Украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности», — пообещали в пресс-службе.
stryzhko
 
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