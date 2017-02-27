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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 жов, 2020 23:15
Будет нам и кредит МВФ и белка и свисток (ЗЕлёный):
Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и отменил антикоррупционную реформу.
"На закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Проект был роздан утром и проголосован. Такого не было даже при Януковиче. Против выступили лишь четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый".
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Додано: Вів 27 жов, 2020 23:29
komp написав:Будет нам и кредит МВФ и белка и свисток (ЗЕлёный):
Не хвилюйтеся, все під контролем Президента, обіцяють вернути в зад)):
"Президент обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил. Украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности», — пообещали в пресс-службе.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 01:19
komp написав:Будет нам и кредит МВФ и белка и свисток (ЗЕлёный):
Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и отменил антикоррупционную реформу.
"На закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Проект был роздан утром и проголосован. Такого не было даже при Януковиче. Против выступили лишь четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый".
Удар кувалдой в колокола.
Следующей антиреформой должны быть судебные решения по восстановлению в полномочия Януковича, Азирова, Арбузова и Клименко. А все выборы с 2014 года объявлены неконституционными.
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