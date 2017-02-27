Будет нам и кредит МВФ и белка и свисток (ЗЕлёный):
Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и отменил антикоррупционную реформу.
"На закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Проект был роздан утром и проголосован. Такого не было даже при Януковиче. Против выступили лишь четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый".
komp написав:Будет нам и кредит МВФ и белка и свисток (ЗЕлёный):
Не хвилюйтеся, все під контролем Президента, обіцяють вернути в зад)):
"Президент обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил. Украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности», — пообещали в пресс-службе.
komp написав:Будет нам и кредит МВФ и белка и свисток (ЗЕлёный):
Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и отменил антикоррупционную реформу.
"На закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Проект был роздан утром и проголосован. Такого не было даже при Януковиче. Против выступили лишь четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый".
Удар кувалдой в колокола.
Следующей антиреформой должны быть судебные решения по восстановлению в полномочия Януковича, Азирова, Арбузова и Клименко. А все выборы с 2014 года объявлены неконституционными.
Особливо потішив Вклад "Я бесподобен*" от БТА Банка
Курс USD/BYN там тоже бесподобен - с октября прошлого года -25%
В Украине -20%, и что? Зато ставки чисто грабительские.
Нафтогаз на внешке кредитируется под 9% в валюте, а населению втюхивают 6% в гривне, рассказывая о ипотеке и прочем бреде. Пока государство видит в населении последнего лоха, отток из банков предсказуем и закономерен. Но валюты на всех не хватит, надо учитывать.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Імпорт в Україну зростає, але лише у гривні - аналітики У вересні 2020 року оподаткований імпорт в Україну становив 121,6 мільярда гривень і зріс на 4,4% в порівнянні з вереснем минулого року.
Про це йдеться у даних Держмитслужби, повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.
Зазначається, що вересень - це другий місяць, в якому показники імпорту зросли порівняно з відповідним періодом минулого року. В серпні 2020 року порівняно з серпнем 2019 року імпорт виявився більшим на 1,5%. https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/27/666677/