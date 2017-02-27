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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6647664866496650

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 226
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
25
28-29
73%
165
Більше 30
14%
31
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 23:15

Будет нам и кредит МВФ и белка и свисток (ЗЕлёный):
Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и отменил антикоррупционную реформу.

"На закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Проект был роздан утром и проголосован. Такого не было даже при Януковиче. Против выступили лишь четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый".
komp
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 23:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

komp написав:Будет нам и кредит МВФ и белка и свисток (ЗЕлёный):

Не хвилюйтеся, все під контролем Президента, обіцяють вернути в зад)):

"Президент обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил. Украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности», — пообещали в пресс-службе.
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 01:19

  komp написав:Будет нам и кредит МВФ и белка и свисток (ЗЕлёный):
Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и отменил антикоррупционную реформу.

"На закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Проект был роздан утром и проголосован. Такого не было даже при Януковиче. Против выступили лишь четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый".


Удар кувалдой в колокола.

Следующей антиреформой должны быть судебные решения по восстановлению в полномочия Януковича, Азирова, Арбузова и Клименко. А все выборы с 2014 года объявлены неконституционными.
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 01:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дискуссия о ставках и бюджете утратила актуальность.
2 Сибарит: извините за потраченное время. Пока мы рисуем карты, противник меняет рельеф местности.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 07:51

  Mazay256 написав:
  sergey_sryvkin написав:


Як і в нас за часів майдану.

Особливо потішив Вклад "Я бесподобен*" от БТА Банка :)


Курс USD/BYN там тоже бесподобен - с октября прошлого года -25%


В Украине -20%, и что? Зато ставки чисто грабительские.

Нафтогаз на внешке кредитируется под 9% в валюте, а населению втюхивают 6% в гривне, рассказывая о ипотеке и прочем бреде. Пока государство видит в населении последнего лоха, отток из банков предсказуем и закономерен. Но валюты на всех не хватит, надо учитывать.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 08:39

Імпорт з Росії впав до історичного мінімуму, а
експорт до Китаю зріс до історичного максимуму.
Інфографіка

https://ucap.io/import-z-rosiyi-vpav-do ... maksymumu/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 08:45

Імпорт в Україну зростає, але лише у гривні - аналітики
У вересні 2020 року оподаткований імпорт в Україну становив 121,6 мільярда гривень і зріс на 4,4% в порівнянні з вереснем минулого року.

Про це йдеться у даних Держмитслужби, повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.

Зазначається, що вересень - це другий місяць, в якому показники імпорту зросли порівняно з відповідним періодом минулого року. В серпні 2020 року порівняно з серпнем 2019 року імпорт виявився більшим на 1,5%.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/27/666677/
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Но валюты на всех не хватит, надо учитывать.
поэтому создаются такие условия чтоб деполюди мигрировали в гривну. На это конечно уйдут годы но потом будет #бацдевал.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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