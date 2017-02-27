Додано: Сер 28 жов, 2020 07:51

Mazay256 написав: sergey_sryvkin написав: diplomnet написав: https://myfin.by/vklady/vygodnye-v-belorusskih-rublyah



Як і в нас за часів майдану.



Особливо потішив Вклад "Я бесподобен*" от БТА Банка Як і в нас за часів майдану.Особливо потішив Вклад "Я бесподобен*" от БТА Банка



Курс USD/BYN там тоже бесподобен - с октября прошлого года -25% Курс USD/BYN там тоже бесподобен - с октября прошлого года -25%



В Украине -20%, и что? Зато ставки чисто грабительские.



Нафтогаз на внешке кредитируется под 9% в валюте, а населению втюхивают 6% в гривне, рассказывая о ипотеке и прочем бреде. Пока государство видит в населении последнего лоха, отток из банков предсказуем и закономерен. Но валюты на всех не хватит, надо учитывать. В Украине -20%, и что? Зато ставки чисто грабительские.Нафтогаз на внешке кредитируется под 9% в валюте, а населению втюхивают 6% в гривне, рассказывая о ипотеке и прочем бреде. Пока государство видит в населении последнего лоха, отток из банков предсказуем и закономерен. Но валюты на всех не хватит, надо учитывать.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.