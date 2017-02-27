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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6648664966506651

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 226
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
25
28-29
73%
165
Більше 30
14%
31
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:56

Внешка с утра красная.

Европейские индексы продолжают падать. Франция рассматривает возможность введения локдауна по все стране.
Сегодня вечером Макрон выступит с обращением к нации.
Вчера во Франции было 523 летальных случая.
В отдельных провинциях реанимации заполнены до 88%
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 6648664966506651
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