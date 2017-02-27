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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 жов, 2020 09:56
Внешка с утра красная.
Европейские индексы продолжают падать. Франция рассматривает возможность введения локдауна по все стране.
Сегодня вечером Макрон выступит с обращением к нации.
Вчера во Франции было 523 летальных случая.
В отдельных провинциях реанимации заполнены до 88%
Живите своим умом!
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zzzzzz
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