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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6648664966506651

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 226
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
25
28-29
73%
165
Більше 30
14%
31
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:56

Внешка с утра красная.

Европейские индексы продолжают падать. Франция рассматривает возможность введения локдауна по все стране.
Сегодня вечером Макрон выступит с обращением к нации.
Вчера во Франции было 523 летальных случая.
В отдельных провинциях реанимации заполнены до 88%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:10

28.37-28.39/28.42-28.45
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:35

[quote="5085918:nsdapzp"]
Прибери за собою.
Не розводь срач!
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:46

  Moneta написав: сейчас похоже, наоборот всеми силами способствуют оттоку. а отток у нас это либо валюта, либо импорт, либо бетон.


А ты кинь их всех - перелейся в золото. :lol:
За год в гривне рост почти 100%. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:19

nsdapzp

Что за эмоциональный поток сознания и нечистот? К каким это твердым валютам доллар подешевел на 15%? К евро и швейцарскому франку - на 6%, к иене и австралийскому доллару - на 2%, а к фунту и канадскому доллару - вообще укрепился.

За что вы в долларовом эквиваленте стали больше платить, находясь внутри страны, позвольте поинтересоваться? Долларовая инфляция в Украине в 2020-м резко отрицательная (т.е. дефляция) - отнимайте от индекса потребительских цен 103% потерю стоимости гривны к доллару на 15%!

Да, инфляция неоднородная по сегментам, и сдерживает (точнее сдерживало) ее временное падение цен на углевороды. С отопительным сезоном, а также реально ЗЕбильным решением о повышении минимальной зарплаты, она пойдет вверх быстрее.

Keep calm and think through!

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/124.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
28.10.2020................28,3937
Доллар прибавил почти 3 копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия со спредом 1.5 копейки. После утреннего кофе выросли на 2.5 копейки и уравновесились на целый час. К 12 выросли еще на копейку. Форма графика очень напоминает вчерашнюю, но сегодня активно торговать начали значительно раньше. Сегодняшний рост соответствует росту доллара в мире, котировки евро все еще ниже вчерашнего закрытия.
Справочный курс встретили котировками 28.4000 - 28.4150, что на 3.5 копейки выше открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах символически уменьшились. Единственным относительно серьезным фактором стал переток в казначейство, половину которого сообща компенсировали остальные факторы.

В понедельник, как было видно уже в процессе торгов, объем валютного рынка обвалился с 422.4 до 340.1 млн. Чистое предложение было и того меньше - 310 млн. Это соизмеримо с объемом торгов в ТОМный понедельник 2 недели назад. Клиентские обороты также упали, спрос превышал предложение.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:33

На этой неделе спрос на валюту превышает предложение, что продолжает толкать котировки на межбанке вверх.

Зображення
VALONI
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