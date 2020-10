Додано: Сер 28 жов, 2020 12:19

Что за эмоциональный поток сознания и нечистот? К каким это твердым валютам доллар подешевел на 15%? К евро и швейцарскому франку - на 6%, к иене и австралийскому доллару - на 2%, а к фунту и канадскому доллару - вообще укрепился.За что вы в долларовом эквиваленте стали больше платить, находясь внутри страны, позвольте поинтересоваться? Долларовая инфляция в Украине в 2020-м резко отрицательная (т.е. дефляция) - отнимайте от индекса потребительских цен 103% потерю стоимости гривны к доллару на 15%!Да, инфляция неоднородная по сегментам, и сдерживает (точнее сдерживало) ее временное падение цен на углевороды. С отопительным сезоном, а также реально ЗЕбильным решением о повышении минимальной зарплаты, она пойдет вверх быстрее.Keep calm and think through!