Европейские индексы продолжают падать. Франция рассматривает возможность введения локдауна по все стране. Сегодня вечером Макрон выступит с обращением к нации. Вчера во Франции было 523 летальных случая. В отдельных провинциях реанимации заполнены до 88%
Что за эмоциональный поток сознания и нечистот? К каким это твердым валютам доллар подешевел на 15%? К евро и швейцарскому франку - на 6%, к иене и австралийскому доллару - на 2%, а к фунту и канадскому доллару - вообще укрепился.
За что вы в долларовом эквиваленте стали больше платить, находясь внутри страны, позвольте поинтересоваться? Долларовая инфляция в Украине в 2020-м резко отрицательная (т.е. дефляция) - отнимайте от индекса потребительских цен 103% потерю стоимости гривны к доллару на 15%!
Да, инфляция неоднородная по сегментам, и сдерживает (точнее сдерживало) ее временное падение цен на углевороды. С отопительным сезоном, а также реально ЗЕбильным решением о повышении минимальной зарплаты, она пойдет вверх быстрее.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 28.10.2020................28,3937 Доллар прибавил почти 3 копейки. Открылись на уровне вчерашнего закрытия со спредом 1.5 копейки. После утреннего кофе выросли на 2.5 копейки и уравновесились на целый час. К 12 выросли еще на копейку. Форма графика очень напоминает вчерашнюю, но сегодня активно торговать начали значительно раньше. Сегодняшний рост соответствует росту доллара в мире, котировки евро все еще ниже вчерашнего закрытия. Справочный курс встретили котировками 28.4000 - 28.4150, что на 3.5 копейки выше открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах символически уменьшились. Единственным относительно серьезным фактором стал переток в казначейство, половину которого сообща компенсировали остальные факторы.
В понедельник, как было видно уже в процессе торгов, объем валютного рынка обвалился с 422.4 до 340.1 млн. Чистое предложение было и того меньше - 310 млн. Это соизмеримо с объемом торгов в ТОМный понедельник 2 недели назад. Клиентские обороты также упали, спрос превышал предложение.