RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6649665066516652

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 226
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
25
28-29
73%
165
Більше 30
14%
31
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 15:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Турецкая лира пикирует -1...-1.5% в день.
Гривна приготовиться, уже скоро будет по +50 коп.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9030
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 15:47

Все красное. На чем падаем, господа?
Life is good.
vladus17
 
Повідомлень: 1661
З нами з: 21.03.14
Подякував: 127 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6649665066516652
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: headshaker і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2013, 2014, 2015
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20143 2575659
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 жов, 2020 15:01
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7258 1666524
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 жов, 2020 14:52
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 128945
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18781)
28.10.2020 15:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.