|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 жов, 2020 15:34
Турецкая лира пикирует -1...-1.5% в день.
Гривна приготовиться, уже скоро будет по +50 коп.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9030
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1088 раз.
- Подякували: 1536 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 28 жов, 2020 15:47
Все красное. На чем падаем, господа?
Life is good.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1661
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 127 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20143
|2575659
|
|
|7258
|1666524
|
Пон 26 жов, 2020 14:52
Zebra
|
|540
|128945
|