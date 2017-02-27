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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6649665066516652

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 227
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
25
28-29
73%
165
Більше 30
14%
32
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 15:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Турецкая лира пикирует -1...-1.5% в день.
Гривна приготовиться, уже скоро будет по +50 коп.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 15:47

Все красное. На чем падаем, господа?
Life is good.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vladus17 написав:Все красное. На чем падаем, господа?

На грядущем вирусном локдауне в Европе
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:12

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............28.10.2020.........29.10.2020
дата розрахунку.............27.10.2020..........28.10.2020
Євро................................33,5578...............33,3133...-0.73%
Долар США.....................28,3655...............28,3989...+0.11%
После полудня доллар прибавил еще полкопейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия со спредом 1.5 копейки. После утреннего кофе выросли на 2.5 копейки и уравновесились на целый час. К 12 выросли еще на копейку. Форма графика очень напоминает вчерашнюю, но сегодня активно торговать начали значительно раньше. Сегодняшний рост соответствует росту доллара в мире, котировки евро все еще ниже вчерашнего закрытия.
Справочный курс встретили котировками 28.4000 - 28.4150, что на 3.5 копейки выше открытия.
Около 12 на МБ с явной интервенцией появился регулятор. Как уже стало привычным, первоначально ставка была чуть завышена, но до нее быстро докатились и интервенция стала действующей. Через некоторое время, удовлетворив основной спрос, НБУ на копейку приподнялся. График усредненных котировок при этом оставался абсолютно ровным целых 3 часа. Только к 15 приподнялись на полкопейки, достигнув оферами уровня, предложенного НБУ. Стоит отметить, что доллар в мире все это время рос и за день вырос более, чем на полпроцента. Соответствующий рост относительно гривны мог составить порядка 18 копеек, и это можно было бы считать боковиком. По факту, НБУ своей интервенцией укрепил гривну почти ко всем валютам мира. Смысл сего действа от меня ускользает, похоже на формальный подход к регулированию. Должен отметить, что необходимость интервенции сомнений не вызывает, превышение спроса над предложением сегодня весьма существенное, однако я бы выходил значительно позже, дав рынку отыграть мировые тенденции.
Официальный курс встретили котировками 28.4050 - 28.4200. За день выросли на 4 копейки.

Этот день в истории:
2019 - 25.0671 (-11) +333
2018 - 28.2660 (-7) +13

2017 - 26.8758 (+5)
2016 - 25.4960 (-4)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:21

Вот опять 28.50 в обменках.

Что-то не летит обещанная на после-выборов ракета
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:29

12:39
Нацбанк продал за пару минут 50 млн.долларов - и ушел. "Оффера" тут же прыгнули выше.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:33

Курсы доллара (ПОВ, опт) 16-10:

Харьков 28.47 - 28.49 (утром 28.45 - 28.46),
диапазон цен: 28.44..28.47 - 28.49(50)

Появился курс продажи 28.50, можно констатировать факт, что вернулись к максимуму октября. Максимальный курс на наличке был в период с 4 по 6 октября в зависимости от города (посмотрел данные также в Луцке, Киеве и др. городах).

Чернигов 28.45 - 28.49 (28.43 - 28.47)
Сумы 28.40 - 28.50 (28.40 - 28.50)
Полтава 28.40 - 28.44..28.48 (28.40 - 28.44)

Пойдем ли выше - интрига на завтра. Или это double (triple) top? ))
Всем хорошего вечера.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:44

  Serg-ik написав:
  vladus17 написав:Все красное. На чем падаем, господа?

На грядущем вирусном локдауне в Европе

На вечер назначено экстренное выступление Макрона. Возможен локдаун во Франции
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:51

  vitaliian написав:при этом объемы гривневых депо растут, где логика?

Логика очень простая - успеть заскочить на депо по высоким ставкам. Понятно, что ставки будут падать, поэтому цель - закинуть побольше по текущим. У самого еще полно "столбиков" по 16% :)
А то что грн депо всегда в плюсе на долгосроке, доказано уже неоднократно.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:13

  Alex2006 написав:
  vitaliian написав:при этом объемы гривневых депо растут, где логика?

Логика очень простая - успеть заскочить на депо по высоким ставкам. Понятно, что ставки будут падать, поэтому цель - закинуть побольше по текущим. У самого еще полно "столбиков" по 16% :)
А то что грн депо всегда в плюсе на долгосроке, доказано уже неоднократно.


Ставки по гривневым депозитам уже начали расти и продолжат расти дальше на усилении девальвационных ожиданий и фактического тренда.

А в длинном периоде гривневый депозит "переиграет" долларовый только в случае, если открыт он сразу после девальвации - например, в 2009-2010 гг и 2016-2017 гг. Депозиты, открытые в преддверии девальваций - 2007-2008 гг 2013-2014 гг - наоборот, уже никогда не приблизятся по доходности к долларовым...

PS: когда следующий период неудачных инвестиций в гривну сами догадаетесь, или или подсказывать? :lol:
zРадио
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