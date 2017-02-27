Додано: Сер 28 жов, 2020 16:12

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..............28.10.2020.........29.10.2020

дата розрахунку.............27.10.2020..........28.10.2020

Євро................................33,5578...............33,3133...-0.73%

Долар США.....................28,3655...............28,3989...+0.11%

После полудня доллар прибавил еще полкопейки.

Открылись на уровне вчерашнего закрытия со спредом 1.5 копейки. После утреннего кофе выросли на 2.5 копейки и уравновесились на целый час. К 12 выросли еще на копейку. Форма графика очень напоминает вчерашнюю, но сегодня активно торговать начали значительно раньше. Сегодняшний рост соответствует росту доллара в мире, котировки евро все еще ниже вчерашнего закрытия.

Справочный курс встретили котировками 28.4000 - 28.4150, что на 3.5 копейки выше открытия.

Около 12 на МБ с явной интервенцией появился регулятор. Как уже стало привычным, первоначально ставка была чуть завышена, но до нее быстро докатились и интервенция стала действующей. Через некоторое время, удовлетворив основной спрос, НБУ на копейку приподнялся. График усредненных котировок при этом оставался абсолютно ровным целых 3 часа. Только к 15 приподнялись на полкопейки, достигнув оферами уровня, предложенного НБУ. Стоит отметить, что доллар в мире все это время рос и за день вырос более, чем на полпроцента. Соответствующий рост относительно гривны мог составить порядка 18 копеек, и это можно было бы считать боковиком. По факту, НБУ своей интервенцией укрепил гривну почти ко всем валютам мира. Смысл сего действа от меня ускользает, похоже на формальный подход к регулированию. Должен отметить, что необходимость интервенции сомнений не вызывает, превышение спроса над предложением сегодня весьма существенное, однако я бы выходил значительно позже, дав рынку отыграть мировые тенденции.

Официальный курс встретили котировками 28.4050 - 28.4200. За день выросли на 4 копейки.



Этот день в истории:

2019 - 25.0671 (-11) +333

2018 - 28.2660 (-7) +13



2017 - 26.8758 (+5)

2016 - 25.4960 (-4)