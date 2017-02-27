Додано: Сер 28 жов, 2020 18:37

Moneta написав: Нафтогаз на внешке кредитируется под 9% в валюте, а населению втюхивают 6% в гривне, рассказывая о ипотеке и прочем бреде. Пока государство видит в населении последнего лоха, отток из банков предсказуем и закономерен. Но валюты на всех не хватит, надо учитывать. Нафтогаз на внешке кредитируется под 9% в валюте, а населению втюхивают 6% в гривне, рассказывая о ипотеке и прочем бреде. Пока государство видит в населении последнего лоха, отток из банков предсказуем и закономерен. Но валюты на всех не хватит, надо учитывать.

Moneta написав: Пока государство видит в населении последнего лоха Пока государство видит в населении последнего лоха

порівнюєте те, що має спільну складову тільки частково.Дохідність депозитів в основному залежить від вартості грошей в країні на момент відкриття депозиту. Ця вартість регулюється обліковою ставкою. Яка на даний момент складає 6%.Вартість кредитів складається із вартості грошей в країні на момент отримання кредиту (плюснеповернення цих коштів (сюди входить все починаючи від надійності позичальника і закінчуючи законами та владою які є в країні).І тут ми маємо смішну ситуацію. Вартість грошей (облікову ставку) ми знизили до рекордно низького рівня, а от із ризиками не зробили нічого. Ба більше, із такою владою та судовою системою ми ці ризики навіть збільшили.Згідний. Збоку на це боляче дивитись. Але це потрібно розуміти і пояснювати всім, в тому числі і нашому Президенту! Бо виявляється в КВНі та шоубізнесі цього не вчать.Франківськ 28,35/28,46-48ПС: А що до:Держава - це перш за все ті кого туди делегували люди (такі як ви і я, навіть якщо ми і не голосували за цю владу). Як би це не було боляче, але кожен народ заслуговує на свою владу яку він обрав (с). Місцеві вибори це вчергове підтвердили.