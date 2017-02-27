Коломойский руками Конституционного суда обрушил антикоррупционную систему. Зеленский боится дать отпор заказчику "95 квартала".

Удары по НАБУ и по антикоррупционной инфраструктуре направлены на срыв программы сотрудничества с МВФ. Из-за невыполнения Украиной обязательств по меморандуму о сотрудничестве с МВФ государство не может получить следующие транши кредита, и это не дает возможности закрыть чудовищный бюджетный дефицит - более 150 миллиардов.



Коломойский показывает Западу, что договоренности с Зеленским невозможны без договоренности с ним. Коломойский показывает Зеленскому, что является самостоятельным центром влияния, который требует еще больших полномочий.



Пока первый помощник президента Сергей Шефир ездит на доклады к Коломойскому, говорить о самостоятельности президента не приходится. Через Шефира Коломойский напоминает Зеленскому, что он сидит на крючке - ведь со счетов "Приватбанка" шли гонорары "95 кварталу".



Что делать президенту? Определиться. Если Зеленский думает, что можно продолжать петлять между угрозами и говорить, когда выгодно, мол, я ни при чем относительно судов, я не вмешиваюсь - так зачем было обещать реформы и борьбу с коррупцией народу? Главная реформа в государстве - реформа правосудия.

....