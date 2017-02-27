vitaliian написав:при этом объемы гривневых депо растут, где логика?
Логика очень простая - успеть заскочить на депо по высоким ставкам. Понятно, что ставки будут падать, поэтому цель - закинуть побольше по текущим. У самого еще полно "столбиков" по 16% А то что грн депо всегда в плюсе на долгосроке, доказано уже неоднократно.
Ставки по гривневым депозитам уже начали расти и продолжат расти дальше на усилении девальвационных ожиданий и фактического тренда.
А в длинном периоде гривневый депозит "переиграет" долларовый только в случае, если открыт он сразу после девальвации - например, в 2009-2010 гг и 2016-2017 гг. Депозиты, открытые в преддверии девальваций - 2007-2008 гг 2013-2014 гг - наоборот, уже никогда не приблизятся по доходности к долларовым...
PS: когда следующий период неудачных инвестиций в гривну сами догадаетесь, или или подсказывать?
В 2015-2017 был гривнепатриотом в Укрэксиме, который давал жирные %% по недельным вкладам. Вкладываться сейчас в гривну под смешные проценты не соответствующие рискам - стрелять себе в ногу, резать ухо, вырывать глаз.
Moneta написав:Нафтогаз на внешке кредитируется под 9% в валюте, а населению втюхивают 6% в гривне, рассказывая о ипотеке и прочем бреде. Пока государство видит в населении последнего лоха, отток из банков предсказуем и закономерен. Но валюты на всех не хватит, надо учитывать.
Ви, Президент (коли говорить про дешеві кредити), та багато форумчан порівнюєте те, що має спільну складову тільки частково. Дохідність депозитів в основному залежить від вартості грошей в країні на момент відкриття депозиту. Ця вартість регулюється обліковою ставкою. Яка на даний момент складає 6%. Вартість кредитів складається із вартості грошей в країні на момент отримання кредиту (спільне із депозитами) плюс вартості або плати за ризик неповернення цих коштів (сюди входить все починаючи від надійності позичальника і закінчуючи законами та владою які є в країні). І тут ми маємо смішну ситуацію. Вартість грошей (облікову ставку) ми знизили до рекордно низького рівня, а от із ризиками не зробили нічого. Ба більше, із такою владою та судовою системою ми ці ризики навіть збільшили. Згідний. Збоку на це боляче дивитись. Але це потрібно розуміти і пояснювати всім, в тому числі і нашому Президенту! Бо виявляється в КВНі та шоубізнесі цього не вчать. Франківськ 28,35/28,46-48
ПС: А що до:
Moneta написав:Пока государство видит в населении последнего лоха
Держава - це перш за все ті кого туди делегували люди (такі як ви і я, навіть якщо ми і не голосували за цю владу). Як би це не було боляче, але кожен народ заслуговує на свою владу яку він обрав (с). Місцеві вибори це вчергове підтвердили.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
vladus17 написав:Все красное. На чем падаем, господа?
На грядущем вирусном локдауне в Европе
Завтра заседание ЕЦБ.
Европа падает на ковиде, ожидании и локдаунах уже (3 страны ЕС - уже, с прошлой недели), Макрон сегодня вечером, вероятно. Польша - на подходе, в Бельгии плохо. Германия - частично закрывается. ЕЦБ может не тянуть до декабря с КуЭ и пробовать взбодрить рынки завтра (ускорить залив). Говорят, может еще снизить ставку/объявить таргет по инфляции чуть выше. Но кмк, это до фени на фоне короно-треша + не ко времени свисток на risk off завтра. Думаю, не пойдет евро против мирового тренда "в гавани" и будет, как все, ждать 3.11 и что потом...
Коломойский руками Конституционного суда обрушил антикоррупционную систему. Зеленский боится дать отпор заказчику "95 квартала". Удары по НАБУ и по антикоррупционной инфраструктуре направлены на срыв программы сотрудничества с МВФ. Из-за невыполнения Украиной обязательств по меморандуму о сотрудничестве с МВФ государство не может получить следующие транши кредита, и это не дает возможности закрыть чудовищный бюджетный дефицит - более 150 миллиардов.
Коломойский показывает Западу, что договоренности с Зеленским невозможны без договоренности с ним. Коломойский показывает Зеленскому, что является самостоятельным центром влияния, который требует еще больших полномочий.
Пока первый помощник президента Сергей Шефир ездит на доклады к Коломойскому, говорить о самостоятельности президента не приходится. Через Шефира Коломойский напоминает Зеленскому, что он сидит на крючке - ведь со счетов "Приватбанка" шли гонорары "95 кварталу".
Что делать президенту? Определиться. Если Зеленский думает, что можно продолжать петлять между угрозами и говорить, когда выгодно, мол, я ни при чем относительно судов, я не вмешиваюсь - так зачем было обещать реформы и борьбу с коррупцией народу? Главная реформа в государстве - реформа правосудия. ....