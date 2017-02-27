Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 жов, 2020 19:23
greenozon написав:
НАЗК закрило доступ до Реєстру декларацій
До прийняття нового закону ВРУ, яким буде надано НАЗК можливість відкривати таку інформацію.
stas_rst
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Додано: Сер 28 жов, 2020 19:25
Captain Obvious написав:
Любопытно другое.
Растёт с муками, скрипом, по копейке в день.
Несмотря на весь негатив, и заклинания растишек.
Возможно
1. не очень-то она (гривна) и падать хочет
2. Кто-то чьё имя нельзя называть тайно вливает, что падала лишь по копейке в день.
На примере турецкой лиры:
Zebra
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Додано: Сер 28 жов, 2020 19:29
стадия гнева на оленей прошла
началась стадия торга "что-то гривна не так быстро падает"
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 28 жов, 2020 19:34
Serg-ik написав: vladus17 написав:
Все красное. На чем падаем, господа?
На грядущем вирусном локдауне в Европе
Или на решении суда по антикоррупционному законодательству...
Grey001
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Додано: Сер 28 жов, 2020 19:37
Сибарит 30 в Пн + 50 сегодня. И еще 20 сегодня? тогда понятнее, почему рынок так вяло прореагировал на конституционный переворот. Да и реакции Джи-7 и других бывших друзей пока нет - видимо, слова подбирают. Когда подберут, пойдем дальше - 28.50
matroSkin
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Додано: Сер 28 жов, 2020 19:59
matroSkin написав:
тогда понятнее, почему рынок так вяло прореагировал на конституционный переворот. Да и реакции Джи-7 и других бывших друзей пока нет - видимо, слова подбирают. Когда подберут, пойдем дальше - 28.50
КС судді послали послів -
Якщо МВФ відреагує, а ще прикрутять безвіз, що зменшить притік готівкової валюти, то реакція буде:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Сер 28 жов, 2020 20:21
Ой+ Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что международные партнеры из Евросоюза и США не могут диктовать Украине, как и когда проводить реформы, но украинская сторона безусловно выполнит взятые на себя обязательства.
Отдам отдам я ваши деньги, половину, потом, может быть...
komp
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