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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6651665266536654

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 228
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
25
28-29
72%
165
Більше 30
14%
33
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:НАЗК закрило доступ до Реєстру декларацій

До прийняття нового закону ВРУ, яким буде надано НАЗК можливість відкривати таку інформацію.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:25

  Captain Obvious написав:Любопытно другое.
Растёт с муками, скрипом, по копейке в день.
Несмотря на весь негатив, и заклинания растишек.

Возможно
1. не очень-то она (гривна) и падать хочет
2. Кто-то чьё имя нельзя называть тайно вливает, что падала лишь по копейке в день.

На примере турецкой лиры:

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Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

стадия гнева на оленей прошла

началась стадия торга "что-то гривна не так быстро падает"
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Ставки по гривневым депозитам уже начали расти и продолжат расти дальше на усилении девальвационных ожиданий и фактического тренда.
это у кого они растут?
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верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:34

  Serg-ik написав:
  vladus17 написав:Все красное. На чем падаем, господа?

На грядущем вирусном локдауне в Европе

Или на решении суда по антикоррупционному законодательству...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:37

Сибарит

30 в Пн + 50 сегодня. И еще 20 сегодня?

тогда понятнее, почему рынок так вяло прореагировал на конституционный переворот. Да и реакции Джи-7 и других бывших друзей пока нет - видимо, слова подбирают. Когда подберут, пойдем дальше - 28.50
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:тогда понятнее, почему рынок так вяло прореагировал на конституционный переворот. Да и реакции Джи-7 и других бывших друзей пока нет - видимо, слова подбирают. Когда подберут, пойдем дальше - 28.50


КС судді послали послів -
Посли США, ЄС та Японії зустрілись з головою КСУ на фоні скандального рішення щодо незаконного збагачення
https://www.unian.ua/politics/posli-ssh ... 97550.html

Якщо МВФ відреагує, а ще прикрутять безвіз, що зменшить притік готівкової валюти, то реакція буде:
КСУ поставив хрест на НАЗК та декларуванні, це відіб'ється на безвізі і відносинах з МВФ - Transparency International https://zn.ua/ukr/POLITICS/ksu-postaviv ... ional.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:21

Ой+
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что международные партнеры из Евросоюза и США не могут диктовать Украине, как и когда проводить реформы, но украинская сторона безусловно выполнит взятые на себя обязательства.

Отдам отдам я ваши деньги, половину, потом, может быть...
komp
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