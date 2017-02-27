matroSkin написав:тогда понятнее, почему рынок так вяло прореагировал на конституционный переворот. Да и реакции Джи-7 и других бывших друзей пока нет - видимо, слова подбирают. Когда подберут, пойдем дальше - 28.50
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что международные партнеры из Евросоюза и США не могут диктовать Украине, как и когда проводить реформы, но украинская сторона безусловно выполнит взятые на себя обязательства.
Отдам отдам я ваши деньги, половину, потом, может быть...
Коллега Сибарит немного преувеличил. По 28,41 действительно продали полтинник. А вот по 28,42, по нашим скромным прикидкам, - не больше 5 млн. Точная цифра - завтра Но Нацбанк действительно круто взялся. Вот только поможет ли? Это вопрос.
Коллега Сибарит немного преувеличил. По 28,41 действительно продали полтинник. А вот по 28,42, по нашим скромным прикидкам, - не больше 5 млн. Точная цифра - завтра Но Нацбанк действительно круто взялся. Вот только поможет ли? Это вопрос.
Я думаю , что круче НБУ никого нет , что захочет , то и сделает .