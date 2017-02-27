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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 жов, 2020 20:45
холява написав:
Я думаю , что круче НБУ никого нет , что захочет , то и сделает .
круче только МВФ
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Сер 28 жов, 2020 20:52
Ой+ написав: matroSkin написав:
тогда понятнее, почему рынок так вяло прореагировал на конституционный переворот. Да и реакции Джи-7 и других бывших друзей пока нет - видимо, слова подбирают. Когда подберут, пойдем дальше - 28.50
КС судді послали послів -
Якщо МВФ відреагує, а ще прикрутять безвіз, що зменшить притік готівкової валюти, то реакція буде:
И эти ворюги еще что-то будут муровить о том, что не имеющие доступа к взяткам и бюджету обычные люди со своих заработанных скудных сбережений, без которых в нашей стране не прожить, должны платить дань и проходить "амнистию капиталов"?
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hxbbgaf
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Додано: Сер 28 жов, 2020 20:55
Serg-ik написав: vladus17 написав:
Все красное. На чем падаем, господа?
На грядущем вирусном локдауне в Европе
А в США не? Там вчера тоже 60 с чем-то тысяч зараженных и 1000 умерших.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 20:59
hxbbgaf написав: Serg-ik написав: vladus17 написав:
Все красное. На чем падаем, господа?
На грядущем вирусном локдауне в Европе
А в США не? Там вчера тоже 60 с чем-то тысяч зараженных и 1000 умерших.
Доллар еще не отменили?
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Додано: Сер 28 жов, 2020 21:13
Я думаю, после выборов его ждут очень непростые времена.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 21:20
За Виталия Наливкина!
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Додано: Сер 28 жов, 2020 21:28
vitaliian написав: холява написав:
Я думаю , что круче НБУ никого нет , что захочет , то и сделает .
круче только МВФ
Чего то он( МВФ), в последнее время ничего не решает , а только предупреждает .
ВОТ Я , БОЮСЬ ЕГО , А ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ВЫПОЛНИЛО НИ ОДНОГО ТРЕБОВАНИЯ .
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холява
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Додано: Сер 28 жов, 2020 21:36
холява написав:
А ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ВЫПОЛНИЛО НИ ОДНОГО ТРЕБОВАНИЯ .
ПреЗедент каже шо все виконали.
ПРвда бюджет МВФ бентежить.
І тепер ще і КС свиню підсунув.
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