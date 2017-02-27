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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6652665366546655

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 229
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
25
28-29
72%
166
Більше 30
14%
33
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Я думаю , что круче НБУ никого нет , что захочет , то и сделает .
круче только МВФ
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:52

  Ой+ написав:
  matroSkin написав:тогда понятнее, почему рынок так вяло прореагировал на конституционный переворот. Да и реакции Джи-7 и других бывших друзей пока нет - видимо, слова подбирают. Когда подберут, пойдем дальше - 28.50


КС судді послали послів -
Посли США, ЄС та Японії зустрілись з головою КСУ на фоні скандального рішення щодо незаконного збагачення
https://www.unian.ua/politics/posli-ssh ... 97550.html

Якщо МВФ відреагує, а ще прикрутять безвіз, що зменшить притік готівкової валюти, то реакція буде:
КСУ поставив хрест на НАЗК та декларуванні, це відіб'ється на безвізі і відносинах з МВФ - Transparency International https://zn.ua/ukr/POLITICS/ksu-postaviv ... ional.html

И эти ворюги еще что-то будут муровить о том, что не имеющие доступа к взяткам и бюджету обычные люди со своих заработанных скудных сбережений, без которых в нашей стране не прожить, должны платить дань и проходить "амнистию капиталов"?
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:55

  Serg-ik написав:
  vladus17 написав:Все красное. На чем падаем, господа?

На грядущем вирусном локдауне в Европе

А в США не? Там вчера тоже 60 с чем-то тысяч зараженных и 1000 умерших.
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:59

  hxbbgaf написав:
  Serg-ik написав:
  vladus17 написав:Все красное. На чем падаем, господа?

На грядущем вирусном локдауне в Европе

А в США не? Там вчера тоже 60 с чем-то тысяч зараженных и 1000 умерших.

Доллар еще не отменили?
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 21:13

  ROLF написав:
  hxbbgaf написав:
  Serg-ik написав:Доллар еще не отменили?

Я думаю, после выборов его ждут очень непростые времена.
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За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 21:28

  vitaliian написав:
  холява написав:Я думаю , что круче НБУ никого нет , что захочет , то и сделает .
круче только МВФ


Чего то он( МВФ), в последнее время ничего не решает , а только предупреждает .
ВОТ Я , БОЮСЬ ЕГО , А ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ВЫПОЛНИЛО НИ ОДНОГО ТРЕБОВАНИЯ .
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 21:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:А ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ВЫПОЛНИЛО НИ ОДНОГО ТРЕБОВАНИЯ .

ПреЗедент каже шо все виконали.
ПРвда бюджет МВФ бентежить.
І тепер ще і КС свиню підсунув.
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