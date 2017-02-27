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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6652665366546655

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 230
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
25
28-29
73%
167
Більше 30
14%
33
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Я думаю , что круче НБУ никого нет , что захочет , то и сделает .
круче только МВФ
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 21:20

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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 21:28

  vitaliian написав:
  холява написав:Я думаю , что круче НБУ никого нет , что захочет , то и сделает .
круче только МВФ


Чего то он( МВФ), в последнее время ничего не решает , а только предупреждает .
ВОТ Я , БОЮСЬ ЕГО , А ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ВЫПОЛНИЛО НИ ОДНОГО ТРЕБОВАНИЯ .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 21:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:А ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ВЫПОЛНИЛО НИ ОДНОГО ТРЕБОВАНИЯ .

ПреЗедент каже шо все виконали.
ПРвда бюджет МВФ бентежить.
І тепер ще і КС свиню підсунув.
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 22:59

ну шо?
ракетчики таки кажись дождались.
завтра загон должен быть эпичный. э ... э ... э...
интересно оно зразу вырастет?
или нбу прям с утричка уйдёт в глухую оборону)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 09:42

Утренние курсы, доллар (ПОВ, опт) 9-35:

Харьков 28.47 - 28.50, наблюдается курсовое разнообразие и рост оферов по сравнению с вечером среды. Диапазон котировок: 28.45..28.47 - 28.50..28.53

Чернигов 28.46 - 28.50
Сумы 28.40 - 28.50
Полтава 28.45 - 28.49
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 09:57

Конвертировал недавний приход гривны в 1100 USD па 28.47 в изибанке (онлайн).
Можно было и больше, но на днях кредитки гасить
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:09

Тем временем:

На выходе из гривневых ОВГЗ нерезиденты приостановились в растерянности:

- за последний день ( 29 окт к 28 окт ): -300 млн ( 77,931 - 78,231 млрд грн)
- за посленюю неделю ( 29 окт к 22 окт ): -542 млн ( 77,931 - 78,389 млрд грн)
- за последний месяц ( 29 окт к 29 сент ): -4.70 млрд ( 77,931 - 82,637 млрд грн)

Если учесть, что с начала года в среднем за неделю выводилось порядка 1 млрд, то изменение вполне заметное.

Вот, кстати, как выглядели недельные суммы (с четверга по четверг) за последние недели:

17 сен к 10 сен: -1.1 млрд
24 сен к 17 сен: -0.83 млрд
01 окт к 24 сен: -1.72 млрд
08 окт к 01 окт: -1,38 млрд
15 окт к 08 окт: -631 млн
22 окт к 15 окт: -616 млн
29 окт к 22 окт: -542 млн

Нерезиденты, может, и приостановились, а вот курс в своем росте пока что нет (investing.com на моменте светит 28.43).

--------------------------------------
(Полная картина здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills)
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав:Нерезиденты, может, и приостановились, а вот курс в своем росте пока что нет (investing.com на моменте светит 28.43).

Слишком велики стали убытки выхода и интесторы решили сыграть на стороне гривны и подождать "а вдруг опять будет 26"?
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:23

  uaprofi написав:ну шо?
ракетчики таки кажись дождались.
завтра загон должен быть эпичный. э ... э ... э...
интересно оно зразу вырастет?
или нбу прям с утричка уйдёт в глухую оборону)


В честь чего?
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