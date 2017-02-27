круче только МВФ
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 жов, 2020 20:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 28 жов, 2020 21:20
За Виталия Наливкина!
Додано: Сер 28 жов, 2020 21:28
Додано: Сер 28 жов, 2020 21:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ПреЗедент каже шо все виконали.
ПРвда бюджет МВФ бентежить.
І тепер ще і КС свиню підсунув.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 28 жов, 2020 22:59
ну шо?
ракетчики таки кажись дождались.
завтра загон должен быть эпичный. э ... э ... э...
интересно оно зразу вырастет?
или нбу прям с утричка уйдёт в глухую оборону)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 29 жов, 2020 09:42
Утренние курсы, доллар (ПОВ, опт) 9-35:
Харьков 28.47 - 28.50, наблюдается курсовое разнообразие и рост оферов по сравнению с вечером среды. Диапазон котировок: 28.45..28.47 - 28.50..28.53
Чернигов 28.46 - 28.50
Сумы 28.40 - 28.50
Полтава 28.45 - 28.49
Додано: Чет 29 жов, 2020 09:57
Конвертировал недавний приход гривны в 1100 USD па 28.47 в изибанке (онлайн).
Можно было и больше, но на днях кредитки гасить
За Виталия Наливкина!
Додано: Чет 29 жов, 2020 10:09
Тем временем:
На выходе из гривневых ОВГЗ нерезиденты приостановились в растерянности:
- за последний день ( 29 окт к 28 окт ): -300 млн ( 77,931 - 78,231 млрд грн)
- за посленюю неделю ( 29 окт к 22 окт ): -542 млн ( 77,931 - 78,389 млрд грн)
- за последний месяц ( 29 окт к 29 сент ): -4.70 млрд ( 77,931 - 82,637 млрд грн)
Если учесть, что с начала года в среднем за неделю выводилось порядка 1 млрд, то изменение вполне заметное.
Вот, кстати, как выглядели недельные суммы (с четверга по четверг) за последние недели:
17 сен к 10 сен: -1.1 млрд
24 сен к 17 сен: -0.83 млрд
01 окт к 24 сен: -1.72 млрд
08 окт к 01 окт: -1,38 млрд
15 окт к 08 окт: -631 млн
22 окт к 15 окт: -616 млн
29 окт к 22 окт: -542 млн
Нерезиденты, может, и приостановились, а вот курс в своем росте пока что нет (investing.com на моменте светит 28.43).
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(Полная картина здесь:
Додано: Чет 29 жов, 2020 10:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Слишком велики стали убытки выхода и интесторы решили сыграть на стороне гривны и подождать "а вдруг опять будет 26"?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 29 жов, 2020 10:23
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