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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6654665566566657>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 231
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
25
28-29
73%
168
Більше 30
14%
33
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:34

  Вкладчик1234 написав:Зображення
https://t.me/banksta/11698

Падение на 10% за 3 дня это мало или много?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:40

  UA написав:
  Вкладчик1234 написав:Зображення
https://t.me/banksta/11698

Падение на 10% за 3 дня это мало или много?

Это коррекция, потом снова фондовый рынок продолжает рост.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:51

Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Что будет с долларом в предверии выборов в США

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С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:55

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:56

  vitaliy_berdinskikh написав:
  headshaker написав:Нерезиденты, может, и приостановились, а вот курс в своем росте пока что нет (investing.com на моменте светит 28.43).

Слишком велики стали убытки выхода и интесторы решили сыграть на стороне гривны и подождать "а вдруг опять будет 26"?


Вітаю, vitaliy_berdinskikh.!

Де Ви це побачили?

Як на мене, вчора 100 млн. гривень, сьогодні 300 млн. грн. нерезиденти вивели з гривньових ОВДП :!:

Отакої... Погляньте!

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 29 жов, 2020 11:00, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Обьясните, пожалуйста, чем продиктован курс злотого? Типа, доллар-евро исчезнет, а злотый будет жить вечно? :)) На сегодня курс злотого может быть в районе 7,17, но никак не 7,25. Какой смысл его брать по 7,30 в Киеве?
Wisznia
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:10

Ну что ж такое, миняйло совсем не дышит, всего +5 коп к межбанку. Совсем слабенько.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:12

  zzzzzz написав:Ну что ж такое, миняйло совсем не дышит, всего +5 коп к межбанку. Совсем слабенько.

Может НБУ жжет?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вчера, кстати, налили 5.6 млрд ПДВ. Дровишки есть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:23

А тим часом, у суперово/неперевершеному місті Лева, курси доляра малюють такі 28"43/28"47
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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