Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 29 жов, 2020 11:00, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Обьясните, пожалуйста, чем продиктован курс злотого? Типа, доллар-евро исчезнет, а злотый будет жить вечно? ) На сегодня курс злотого может быть в районе 7,17, но никак не 7,25. Какой смысл его брать по 7,30 в Киеве?
А тим часом, у суперово/неперевершеному місті Лева, курси доляра малюють такі 28"43/28"47
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!