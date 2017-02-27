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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6654665566566657

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 231
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
25
28-29
73%
168
Більше 30
14%
33
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:40

  Долярчик написав:А тим часом, у суперово/неперевершеному місті Лева, курси доляра малюють такі 28"43/28"47


Дешевше буде?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:52

28.40-28.43/28.47-28.50
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:Ну что ж такое, миняйло совсем не дышит, всего +5 коп к межбанку. Совсем слабенько.
НБУ совсем убил волатильность на межбанке, соответственно и на наличке народу нет особого смысла суетиться.
Раньше колебания в день были 10-20 копеек, сейчас мы такие "качели" месяц будем раскачивать.
funky77
 
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