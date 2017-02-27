Дешевше буде?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:40
Дешевше буде?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:52
28.40-28.43/28.47-28.50
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
НБУ совсем убил волатильность на межбанке, соответственно и на наличке народу нет особого смысла суетиться.
Раньше колебания в день были 10-20 копеек, сейчас мы такие "качели" месяц будем раскачивать.
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