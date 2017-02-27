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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6656665766586659>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 232
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
25
28-29
73%
169
Більше 30
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

К обеду в харьковских обменках по .49 уже не продают, а покупают.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:07

Вопрос, можно ли купить наличную валюту в банке рассчитавшись безналично, картой банка/другого банка, дабы избежать комиссию за обналичивание?
Life is good.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:10

  vladus17 написав:Вопрос, можно ли купить наличную валюту в банке рассчитавшись безналично, картой банка/другого банка, дабы избежать комиссию за обналичивание?

Так комиссия будет в любом случае так как банк единственое что может сделать с картой - снять с неё наличные. Доллары не продаются, это не торговая операция.

А была б торговая то банк не взял бы на себя интерченж в сумме 2,5-3% и его пришлось бы платить даже если на карте свои средства и нет комиссии за обналичку.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:13

Ситуация в госкомпаниях критическая. Нафтогаз тоже убытки публикует, несмотря на низкие цены импортного газа. Про Энергоатом я вообще молчу...

"Укрзализныця" закончит этот год с убытками 12-14 млрд грн – глава компании
https://interfax.com.ua/news/economic/699567.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:21

  zРадио написав:Ситуация в госкомпаниях критическая. Нафтогаз тоже убытки публикует, несмотря на низкие цены импортного газа. Про Энергоатом я вообще молчу...

"Укрзализныця" закончит этот год с убытками 12-14 млрд грн – глава компании
https://interfax.com.ua/news/economic/699567.html

Надо "Лещу и ко" ещё накинуть зарплату :)
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:22

  Serg-ik написав:
  Ірина_ написав:Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Что будет с долларом в предверии выборов в США

С ув.

очень скучно
Коридоры по валюте и по золоту такие назвал, что туда влазит 2-х месячный период. Ясное дело, что недельный период по-любому зайдёт и "ставка сыграет".
С таким подходом в прогнозах ставки на спорт делать не получится.
Автор впустую тратит время


Спасибо за отзыв

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:23

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vladus17 написав:Вопрос, можно ли купить наличную валюту в банке рассчитавшись безналично, картой банка/другого банка, дабы избежать комиссию за обналичивание?

Так комиссия будет в любом случае так как банк единственое что может сделать с картой - снять с неё наличные. Доллары не продаются, это не торговая операция.

А была б торговая то банк не взял бы на себя интерченж в сумме 2,5-3% и его пришлось бы платить даже если на карте свои средства и нет комиссии за обналичку.

Понял, спасибо. А то я думал почему нельзя рассчитаться как в супермарките не обналичивая средства и не теряя за комиссии. А оказывается там свои нюансы.

П.С. Купил в Альфе по 28.48 еще в 10-11 утра, пару К, себе в убыток ,до этого продавал по 28.3. Нервы не выдержали начитавшись на ночь про вчерашние обвалы рынков :oops:
Востаннє редагувалось vladus17 в Чет 29 жов, 2020 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

UA написав:
  funky77 написав:Если будем ползти на 40 такими темпами как сейчас, никаких очередей не будет

В качестве топлива похода на 40 пойдет?
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 9/7115875/
Не, маловато имхо будет :)
funky77
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vladus17 написав:П.С. Купил в Альфе по 28.48 в 10-11 утра пол пачки, себе в убыток (продавал по 28.3). Нервы не выдержали начитавшись на ночь про вчерашние обвалы рынков
в 27,50 к лету не верите?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:28

  vitaliian написав:
  vladus17 написав:П.С. Купил в Альфе по 28.48 в 10-11 утра пол пачки, себе в убыток (продавал по 28.3). Нервы не выдержали начитавшись на ночь про вчерашние обвалы рынков
в 27,50 к лету не верите?

Верю. Но как говорится - у страха глаза большие. Решил немного диверсифицыровать а то ни доллара ни евро не было от слова совсем, весь в бумаге по 28.05-28.3.
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vladus17
 
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