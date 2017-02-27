Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 жов, 2020 13:01
К обеду в харьковских обменках по .49 уже не продают, а покупают.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:07
Вопрос, можно ли купить наличную валюту в банке рассчитавшись безналично, картой банка/другого банка, дабы избежать комиссию за обналичивание?
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vladus17
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:10
vladus17 написав:
Вопрос, можно ли купить наличную валюту в банке рассчитавшись безналично, картой банка/другого банка, дабы избежать комиссию за обналичивание?
Так комиссия будет в любом случае так как банк единственое что может сделать с картой - снять с неё наличные. Доллары не продаются, это не торговая операция.
А была б торговая то банк не взял бы на себя интерченж в сумме 2,5-3% и его пришлось бы платить даже если на карте свои средства и нет комиссии за обналичку.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:13
Ситуация в госкомпаниях критическая. Нафтогаз тоже убытки публикует, несмотря на низкие цены импортного газа. Про Энергоатом я вообще молчу...
"Укрзализныця" закончит этот год с убытками 12-14 млрд грн – глава компании https://interfax.com.ua/news/economic/699567.html
zРадио
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:21
zРадио написав:
Ситуация в госкомпаниях критическая. Нафтогаз тоже убытки публикует, несмотря на низкие цены импортного газа. Про Энергоатом я вообще молчу...
"Укрзализныця" закончит этот год с убытками 12-14 млрд грн – глава компании https://interfax.com.ua/news/economic/699567.html
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:22
Serg-ik написав:
очень скучно
Коридоры по валюте и по золоту такие назвал, что туда влазит 2-х месячный период. Ясное дело, что недельный период по-любому зайдёт и "ставка сыграет".
С таким подходом в прогнозах ставки на спорт делать не получится.
Автор впустую тратит время
Спасибо за отзыв
С ув.
Ірина_
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:23
vitaliy_berdinskikh написав: vladus17 написав:
Вопрос, можно ли купить наличную валюту в банке рассчитавшись безналично, картой банка/другого банка, дабы избежать комиссию за обналичивание?
Так комиссия будет в любом случае так как банк единственое что может сделать с картой - снять с неё наличные. Доллары не продаются, это не торговая операция.
А была б торговая то банк не взял бы на себя интерченж в сумме 2,5-3% и его пришлось бы платить даже если на карте свои средства и нет комиссии за обналичку.
Понял, спасибо. А то я думал почему нельзя рассчитаться как в супермарките не обналичивая средства и не теряя за комиссии. А оказывается там свои нюансы.
П.С. Купил в Альфе по 28.48 еще в 10-11 утра, пару К, себе в убыток ,до этого продавал по 28.3. Нервы не выдержали начитавшись на ночь про вчерашние обвалы рынков
Востаннє редагувалось
vladus17
в Чет 29 жов, 2020 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:24
Не, маловато имхо будет
funky77
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:25
vladus17 написав:
П.С. Купил в Альфе по 28.48 в 10-11 утра пол пачки, себе в убыток (продавал по 28.3). Нервы не выдержали начитавшись на ночь про вчерашние обвалы рынков
в 27,50 к лету не верите?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:28
vitaliian написав: vladus17 написав:
П.С. Купил в Альфе по 28.48 в 10-11 утра пол пачки, себе в убыток (продавал по 28.3). Нервы не выдержали начитавшись на ночь про вчерашние обвалы рынков
в 27,50 к лету не верите?
Верю. Но как говорится - у страха глаза большие. Решил немного диверсифицыровать а то ни доллара ни евро не было от слова совсем, весь в бумаге по 28.05-28.3.
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vladus17
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