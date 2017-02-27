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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6656665766586659

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 232
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
25
28-29
73%
169
Більше 30
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:30

  vitaliian написав:
  vladus17 написав:П.С. Купил в Альфе по 28.48 в 10-11 утра пол пачки, себе в убыток (продавал по 28.3). Нервы не выдержали начитавшись на ночь про вчерашние обвалы рынков
в 27,50 к лету не верите?

по .48 уже покупают на миняйле.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vladus17 написав:Верю. Но как говорится - у страха глаза большие. Решил немного диверсифицыровать а то ни доллара ни евро не было от слова совсем, все в бумаге по 28.05-28.3.
кстати евро на моменте подупал, я бы вместо долларов его купил, в ближайший месяц он вырастет с текущих 1,1718 до 1,1850 а тогда можно и в зелень перезайти.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:35

  vitaliian написав:
  vladus17 написав:Верю. Но как говорится - у страха глаза большие. Решил немного диверсифицыровать а то ни доллара ни евро не было от слова совсем, все в бумаге по 28.05-28.3.
кстати евро на моменте подупал, я бы вместо долларов его купил, в ближайший месяц он вырастет с текущих 1,1718 до 1,1850

Мне кажется евро ближе к верхней границе своих возможностей, на ближайшие несколько лет, чем к нижней. Поэтому имхо, его не беру. А вообще, фиг его знает, все рулетка. Я свое продавал по 1.12-1.15, покупал все ниже 1.1

У меня торговая стратегия такая, на хлеб с маслом заработал - и на том спасибо, выпригиваю. :)
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:52

а разве 1.4 к концу года по евро уже отменяеться?не успеваю следить
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:57

  Moneta написав:
  vitaliian написав:
  vladus17 написав:П.С. Купил в Альфе по 28.48 в 10-11 утра пол пачки, себе в убыток (продавал по 28.3). Нервы не выдержали начитавшись на ночь про вчерашние обвалы рынков
в 27,50 к лету не верите?

по .48 уже покупают на миняйле.


Харьков 28.51-28.52
холява
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:01

  DmitryK написав:а разве 1.4 к концу года по евро уже отменяеться?не успеваю следить

При 1.4 доллара за евро, паркетник Kia Sportage словацкой сборки станет дороже Toyota Rav4.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот читал сегодня .....
Про деньги , кто победит , НБУ глупый ......

Еле за двое суток прошли Ягодин , за полторы сутки прошли Гоптовку ,
машин немеряно.
Сколько уплаченно НДС одному МИНФИНУ известно .
Уверен , все будет хорошо и НБУ ВСЕХ ПОБЕДИТ .......
холява
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долгожданная некоторыми рiкета?
Captain Obvious
 
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