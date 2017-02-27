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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 жов, 2020 15:10
antey1969 написав:
Пока вся мелочь проходит, никаких проблем нет
Мне даже по 10-20к приходило на днях моментально (не ЗП). Может это вброс?
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Додано: Чет 29 жов, 2020 15:16
vladus17 написав: antey1969 написав:
Пока вся мелочь проходит, никаких проблем нет
Мне даже по 10-20к приходило на днях моментально (не ЗП). Может это вброс?
Это вброс, причём протухший
За Виталия Наливкина!
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Додано: Чет 29 жов, 2020 15:26
Блокируют реально. 5 к грн заблокировали в монобанке. Попросили подтверждение происхождения денег у человека, который бросал. При этом попросили у меня
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prosecutor
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Додано: Чет 29 жов, 2020 15:33
prosecutor написав:
При этом попросили у меня
что у вас попросили?
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Додано: Чет 29 жов, 2020 15:37
prosecutor написав:
Блокируют реально. 5 к грн заблокировали в монобанке. Попросили подтверждение происхождения денег у человека, который бросал. При этом попросили у меня
Було сказати, що то виплати з бі-ту-бі прийшли!
Ну що там - багато підняли бабла? (тобто втратили)
Можете дати відповідь на профільній гілці.
А то я там про свої вклади все детально розписав, а ви щось ховаєтесь/не заходите туди вже давно?
- соромитесь?
Будьте сміливі!
"Боягузи - не грають в хокей! "
Востаннє редагувалось Долярчик
в Чет 29 жов, 2020 15:38, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 29 жов, 2020 15:38
vladus17 написав:
Кто то уже сталкивался?
Сумма перевода совершенно не имеет значения. Если это тысячный перевод на 100 гривен то тормознут перевод на 100 гривен, а у журнаглистов появился возможность написать статью "Теперь даже перевод на 100 гривен проверяют". Хотя поводом стало количество операций и возможно общая сумма 10000.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Чет 29 жов, 2020 15:55
Поэтому уже как три месяца перевожу по 4500. Пусть и приходится в течении недели это делать, зато никаких вопросов.
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