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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6658665966606661

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 20
26,00-26,50
5%
1
26,50-27,00
5%
1
27,00-27,50
0
0
27,50-28,00
0
0
28,00-28,50
15%
3
28,50-29,00
35%
7
29,00-29,50
10%
2
29,50-30,00
10%
2
30,00-30,50
5%
1
30,50-31,00
5%
1
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:10

  antey1969 написав:
  vladus17 написав:В Украине под блокировку попали даже мелкие переводы: банки проверяют всех
https://www.obozrevatel.com/economics/f ... t-vseh.htm

Кто то уже сталкивался?

Пока вся мелочь проходит, никаких проблем нет

Мне даже по 10-20к приходило на днях моментально (не ЗП). Может это вброс?
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:16

  vladus17 написав:
  antey1969 написав:
  vladus17 написав:В Украине под блокировку попали даже мелкие переводы: банки проверяют всех
https://www.obozrevatel.com/economics/f ... t-vseh.htm

Кто то уже сталкивался?

Пока вся мелочь проходит, никаких проблем нет

Мне даже по 10-20к приходило на днях моментально (не ЗП). Может это вброс?

Это вброс, причём протухший
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Блокируют реально. 5 к грн заблокировали в монобанке. Попросили подтверждение происхождения денег у человека, который бросал. При этом попросили у меня :)
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prosecutor написав:При этом попросили у меня
что у вас попросили?
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:37

  prosecutor написав:Блокируют реально. 5 к грн заблокировали в монобанке. Попросили подтверждение происхождения денег у человека, который бросал. При этом попросили у меня :)

Було сказати, що то виплати з бі-ту-бі прийшли! :D

Ну що там - багато підняли бабла? (тобто втратили)

Можете дати відповідь на профільній гілці.
А то я там про свої вклади все детально розписав, а ви щось ховаєтесь/не заходите туди вже давно?
- соромитесь? :)

Будьте сміливі!
"Боягузи - не грають в хокей! " :wink:
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 29 жов, 2020 15:38, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vladus17 написав:Кто то уже сталкивался?

Сумма перевода совершенно не имеет значения. Если это тысячный перевод на 100 гривен то тормознут перевод на 100 гривен, а у журнаглистов появился возможность написать статью "Теперь даже перевод на 100 гривен проверяют". Хотя поводом стало количество операций и возможно общая сумма 10000.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Поэтому уже как три месяца перевожу по 4500. Пусть и приходится в течении недели это делать, зато никаких вопросов.
sailed
 
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