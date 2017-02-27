В супермаркете за обслуживание терминалов платит супермаркет, все заложено в конскую наценку. А вам только кажется, что все без комиссий...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 жов, 2020 16:41
Додано: Чет 29 жов, 2020 16:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
какой-то баланс будет всегда, другое дело кто его создаёт 20-30 игроков или 35млн. населения, разница в том что 30 игроков могут между собой договориться и подогнать экономическую жизнь остальных 35млн. под свои хотелки.
Слуги пролетели на выборах, Зе (если у него есть мозги) думаю понял как жёстко его обманули, выдавая слабую гривну за панацею, результат на табло - электорат этой глубокой мысли не понял, 35млн. беднеет при этом пару сотен экспортеров богатеет.
Следующее прозрение в размере учётной ставки, банки не могут бесконечно кредитовать правительство, получая взамен рефинанс, надо выбирать трусы или крестик.. Дёшевых кредитов (которые видимо тоже обещали советники президенту) по факту нет. Кроме ипотечников кредитовать некого. И снова дельта между депозитами под 11% и кредитами под 36% оседает в карманах узкого круга лиц.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 29 жов, 2020 16:52, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 29 жов, 2020 16:51
15:08
На рынке появился Национальный банк. Но в отличие от вчерашнего дня он не стоит с продажей по фиксированному курсу, а закрывает все заявки покупателей по ценам от 28,45 и выше.
15:47
За последние полчаса все сделки по ценам от 28,45 и выше. Национальный банк продал таким образом уже около 50 млн. долларов.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 29 жов, 2020 16:56
Вы до сих пор верите статейкам на оборзевателе Бродского?
Додано: Чет 29 жов, 2020 16:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ясно что если каким-то образом дойдём до 29 то вся система пойдёт в разнос.
Поэтому нбу пораньше тушит пожар.
Додано: Чет 29 жов, 2020 17:10
одновременно тушит пожар и разжигает его следующим рефинансом
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 29 жов, 2020 17:12
Угу, 29 перевал. Тому будуть обороняти, як вірмени Карабах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 29 жов, 2020 17:15
Я конечно ни на что не намекаю, но...
За Виталия Наливкина!
Додано: Чет 29 жов, 2020 17:30
евро фунт и франк тоже улетели вниз
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 29 жов, 2020 17:35, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 29 жов, 2020 17:35
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