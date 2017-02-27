Додано: Чет 29 жов, 2020 16:51

15:08

На рынке появился Национальный банк. Но в отличие от вчерашнего дня он не стоит с продажей по фиксированному курсу, а закрывает все заявки покупателей по ценам от 28,45 и выше.



15:47

За последние полчаса все сделки по ценам от 28,45 и выше. Национальный банк продал таким образом уже около 50 млн. долларов.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.