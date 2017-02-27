Додано: Чет 29 жов, 2020 18:24

Бакс после своих отчетов (ввп и безработица) и евро ковидо-страхов вчера, ничем не перкрытых сегодня (Франция закрылась в локдаун, Германия - наполовину, Испания думает) прет сегодня буром, 100 пунктов взял уже.1.666 по евро, 1,29 по паунду и 94 по индексу.И старушка Лагард, которая сейчас вещает про политику ЕЦБ, ему (ожидаемо) не помогла. Так что не знаю, что там у кого укатало вниз, но завтра и еще, думаю, неделю (это в случае победы фаворита нокаутом... а так, думаю, подольше), бакс уверенно смотрит вверх.И как жевание соплей не поможет ЕЦБ, так и размазывание шмарклей по столу РНБО не поможет нашей красивой. Послы посланы, безвизы подвешены, на транши забито, кому что не ясно с вектором движения? и КЕШ зря льет наши резервы, не вижу смысла палить дорогой бакс в такой период (как и в марте). Улетит так улетит, потом отскочит.а 29 сдастся за 2-3 недели, при таком вялом и бессмысленном сопротивлении (как и Лачин). Союзников надо выбирать правильно