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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 жов, 2020 17:36
Курс доллара (ПОВ, опт) 17-15:
Харьков 28.51 - 28.53 (утром 28.47 - 28.50)
Диапазон котировок: 28.50(51) - 28.53..28.55
Первые курсы покупки 28.50 появились в Харькове примерно через 20 минут после открытия межбанка (может даже и раньше). К вечеру эта цифра актуальна для оптового курса у большинства ПОВ.
В Чернигове - другая игра, спред растянулся и курс покупки к вечеру снизился.
Чернигов 28.43 - 28.53 (28.46 - 28.50)
Сумы 28.45 - 28.55 (28.40 - 28.50)
Полтава 28.46 - 28.50 (28.45 - 28.49)
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Patrick
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Додано: Чет 29 жов, 2020 17:49
vitaliian написав:а курс это компромисс и предмет торга власти с олигархами.
Кто нибудь верит что наши олигархи зарабатывают в рыночных условиях? они бы давно обанкротились, поэтому курс тоже нерыночный, гривна на 20-30% недооценена в угоду олигархам экспортёрам
они в основном на продаже энергоносителей населению зарабатывают. А это доходы в гривне. Им чем ниже курс, чем больше переоценена гривна, тем выгоднее - в долларах доход больше получается и выгоднее выводить доход в валюте за границу.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Чет 29 жов, 2020 17:52, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 17:50
Появилось несколько новых интересных инфографик от форумчанина maksimus silvestris
: Промисловість Україні в вересні. ІнфографікаТОП товарів зовнішньої торгівлі України в серпні 2020-го. Інфографіка
.. и другие.viewtopic.php?p=5083889#p5083889
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Додано: Чет 29 жов, 2020 18:24
Вкладчик1234
vitaliian
Бакс после своих отчетов (ввп и безработица) и евро ковидо-страхов вчера, ничем не перкрытых сегодня (Франция закрылась в локдаун, Германия - наполовину, Испания думает) прет сегодня буром, 100 пунктов взял уже.
1.666 по евро, 1,29 по паунду и 94 по индексу.
И старушка Лагард, которая сейчас вещает про политику ЕЦБ, ему (ожидаемо) не помогла. Так что не знаю, что там у кого укатало вниз, но завтра и еще, думаю, неделю (это в случае победы фаворита нокаутом... а так, думаю, подольше), бакс уверенно смотрит вверх.lapay
И как жевание соплей не поможет ЕЦБ, так и размазывание шмарклей по столу РНБО не поможет нашей красивой. Послы посланы, безвизы подвешены, на транши забито, кому что не ясно с вектором движения? и КЕШ зря льет наши резервы, не вижу смысла палить дорогой бакс в такой период (как и в марте). Улетит так улетит, потом отскочит.
а 29 сдастся за 2-3 недели, при таком вялом и бессмысленном сопротивлении (как и Лачин). Союзников надо выбирать правильно
Востаннє редагувалось matroSkin
в Чет 29 жов, 2020 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 18:38
Добрый вечер .
Вечер , теплый ,спокойный .
28,48-28,58 на окнах .
28.5-28.55 рабочие курса
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холява
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:05
а что здесь на форуме не знали, что курс будет осенью 28,5???
странно. еще летом было ясно, что после выборов увидим 28,5.
кстати в концу декабря будет 29,5 - 29,85.
а где наши 25-ти пятники? что они скажут про курс 29???. наверное опять всем навешают лапшу про скорое возвращение к отметки 26-27
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:28
Игорь Алексеевич написав:
а что здесь на форуме не знали, что курс будет осенью 28,5???
странно. еще летом было ясно, что после выборов увидим 28,5.
кстати в концу декабря будет 29,5 - 29,85.
а где наши 25-ти пятники? что они скажут про курс 29???. наверное опять всем навешают лапшу про скорое возвращение к отметки 26-27
15% от 18.5% налога 12.2% чистые
берем 1,200,000 грн будет один лимон постоянно печатаных долларов
12.22 от 1200000 = 146640
146640/12 месяцев и умножить на 4 = 48880грн
48880 от 1200000 = 4,07%
4.07% от 27.5 = 1.12
27.5+1.12=28.62
выиграш
27.9+1.14=29.04
выиграш
до НГ будет просадка к 27.6... 28.00
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
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proftpd66
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:38
proftpd66
Да не будет никакой просадки, забудьте, к 30, идем, медленно но уверенно.
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75stasstas75
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:41
75stasstas75 написав:proftpd66
Да не будет никакой просадки, забудьте, к 30, идем, медленно но уверенно.
30 не дадут прийти, потому что потом к 55 легко. После НГ может быть 29.2 максимум
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
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proftpd66
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:43
Долярчик
Спрос на недвигу минимальный, просадка по ценам неизбежна в ближайшее время
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75stasstas75
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