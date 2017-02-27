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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 66616662666366646665>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 46
26,00-26,50
2%
1
26,50-27,00
2%
1
27,00-27,50
0
0
27,50-28,00
4%
2
28,00-28,50
13%
6
28,50-29,00
37%
17
29,00-29,50
15%
7
29,50-30,00
9%
4
30,00-30,50
4%
2
30,50-31,00
2%
1
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
11%
5
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:36

Курс доллара (ПОВ, опт) 17-15:

Харьков 28.51 - 28.53 (утром 28.47 - 28.50)
Диапазон котировок: 28.50(51) - 28.53..28.55

Первые курсы покупки 28.50 появились в Харькове примерно через 20 минут после открытия межбанка (может даже и раньше). К вечеру эта цифра актуальна для оптового курса у большинства ПОВ.
В Чернигове - другая игра, спред растянулся и курс покупки к вечеру снизился.

Чернигов 28.43 - 28.53 (28.46 - 28.50)
Сумы 28.45 - 28.55 (28.40 - 28.50)
Полтава 28.46 - 28.50 (28.45 - 28.49)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:49

  vitaliian написав:а курс это компромисс и предмет торга власти с олигархами. Кто нибудь верит что наши олигархи зарабатывают в рыночных условиях? они бы давно обанкротились, поэтому курс тоже нерыночный, гривна на 20-30% недооценена в угоду олигархам экспортёрам


они в основном на продаже энергоносителей населению зарабатывают. А это доходы в гривне. Им чем ниже курс, чем больше переоценена гривна, тем выгоднее - в долларах доход больше получается и выгоднее выводить доход в валюте за границу.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 29 жов, 2020 17:52, всього редагувалось 3 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:50

Появилось несколько новых интересных инфографик от форумчанина maksimus silvestris:
Промисловість Україні в вересні. Інфографіка
ТОП товарів зовнішньої торгівлі України в серпні 2020-го. Інфографіка
.. и другие.
viewtopic.php?p=5083889#p5083889
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вкладчик1234
vitaliian
Бакс после своих отчетов (ввп и безработица) и евро ковидо-страхов вчера, ничем не перкрытых сегодня (Франция закрылась в локдаун, Германия - наполовину, Испания думает) прет сегодня буром, 100 пунктов взял уже.
1.666 по евро, 1,29 по паунду и 94 по индексу.
И старушка Лагард, которая сейчас вещает про политику ЕЦБ, ему (ожидаемо) не помогла. Так что не знаю, что там у кого укатало вниз, но завтра и еще, думаю, неделю (это в случае победы фаворита нокаутом... а так, думаю, подольше), бакс уверенно смотрит вверх.

lapay
И как жевание соплей не поможет ЕЦБ, так и размазывание шмарклей по столу РНБО не поможет нашей красивой. Послы посланы, безвизы подвешены, на транши забито, кому что не ясно с вектором движения? и КЕШ зря льет наши резервы, не вижу смысла палить дорогой бакс в такой период (как и в марте). Улетит так улетит, потом отскочит.
а 29 сдастся за 2-3 недели, при таком вялом и бессмысленном сопротивлении (как и Лачин). Союзников надо выбирать правильно :mrgreen:
Востаннє редагувалось matroSkin в Чет 29 жов, 2020 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый вечер .
Вечер , теплый ,спокойный .
28,48-28,58 на окнах .
28.5-28.55 рабочие курса
холява
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:05

а что здесь на форуме не знали, что курс будет осенью 28,5??? :shock:
странно. еще летом было ясно, что после выборов увидим 28,5.
кстати в концу декабря будет 29,5 - 29,85.
а где наши 25-ти пятники? что они скажут про курс 29???. наверное опять всем навешают лапшу про скорое возвращение к отметки 26-27 :D
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:28

  Игорь Алексеевич написав:а что здесь на форуме не знали, что курс будет осенью 28,5??? :shock:
странно. еще летом было ясно, что после выборов увидим 28,5.
кстати в концу декабря будет 29,5 - 29,85.
а где наши 25-ти пятники? что они скажут про курс 29???. наверное опять всем навешают лапшу про скорое возвращение к отметки 26-27 :D


15% от 18.5% налога 12.2% чистые

берем 1,200,000 грн будет один лимон постоянно печатаных долларов

12.22 от 1200000 = 146640

146640/12 месяцев и умножить на 4 = 48880грн

48880 от 1200000 = 4,07%

4.07% от 27.5 = 1.12
27.5+1.12=28.62 выиграш
27.9+1.14=29.04 выиграш

до НГ будет просадка к 27.6... 28.00
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:38

proftpd66
Да не будет никакой просадки, забудьте, к 30, идем, медленно но уверенно.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:41

  75stasstas75 написав:proftpd66
Да не будет никакой просадки, забудьте, к 30, идем, медленно но уверенно.


30 не дадут прийти, потому что потом к 55 легко. После НГ может быть 29.2 максимум
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:43

Долярчик
Спрос на недвигу минимальный, просадка по ценам неизбежна в ближайшее время
75stasstas75
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