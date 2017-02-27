Появился курс продажи 28.50, можно констатировать факт, что вернулись к максимуму октября. Максимальный курс на наличке был в период с 4 по 6 октября в зависимости от города (посмотрел данные также в Луцке, Киеве и др. городах).
vitaliian написав:при этом объемы гривневых депо растут, где логика?
Логика очень простая - успеть заскочить на депо по высоким ставкам. Понятно, что ставки будут падать, поэтому цель - закинуть побольше по текущим. У самого еще полно "столбиков" по 16% А то что грн депо всегда в плюсе на долгосроке, доказано уже неоднократно.
Ставки по гривневым депозитам уже начали расти и продолжат расти дальше на усилении девальвационных ожиданий и фактического тренда.
А в длинном периоде гривневый депозит "переиграет" долларовый только в случае, если открыт он сразу после девальвации - например, в 2009-2010 гг и 2016-2017 гг. Депозиты, открытые в преддверии девальваций - 2007-2008 гг 2013-2014 гг - наоборот, уже никогда не приблизятся по доходности к долларовым...
PS: когда следующий период неудачных инвестиций в гривну сами догадаетесь, или или подсказывать?
холява написав:... Еле за двое суток прошли Ягодин , за полторы сутки прошли Гоптовку , машин немеряно...
... тем временем на Киевской таможне машины по нескольку раз осмотр проходят, было даже отпустили и снова вернули. Про индикативы уже молчу, многие позиции стало выгоднее с Европы вместо Китая возить, при том, что само EUR дорогое
Сезонный всплеск: потреб.импорт спешит завезти на 2 главных месяца, пока не закрылись там (склады) и пропускают тут.
Пару дней назад снесли глав 5 региональных таможен, включая Киевскую (и Одесскую; пудрик - всё, хотя потом опять где-то всплывет). Вчера нового главу ДМС назначили - 4-го в этом году. последний продержался 2 месяца. Любопытный персонаж, широчайшего профиля. А шо робить? Кадровый голод. Можно принимать ставки, когда он "табличками" начнет баловаться. https://ucap.io/uryad-pryznachyv-novogo ... -mytnyczi/
холява написав:... Еле за двое суток прошли Ягодин , за полторы сутки прошли Гоптовку , машин немеряно...
... тем временем на Киевской таможне машины по нескольку раз осмотр проходят, было даже отпустили и снова вернули. Про индикативы уже молчу, многие позиции стало выгоднее с Европы вместо Китая возить, при том, что само EUR дорогое
Сезонный всплеск: потреб.импорт спешит завезти на 2 главных месяца, пока не закрылись там (склады) и пропускают тут.
Пару дней назад снесли глав 5 региональных таможен, включая Киевскую (и Одесскую; пудрик - всё, хотя потом опять где-то всплывет). Вчера нового главу ДМС назначили - 4-го в этом году. последний продержался 2 месяца. Любопытный персонаж, широчайшего профиля. А шо робить? Кадровый голод. Можно принимать ставки, когда он "табличками" начнет баловаться. https://ucap.io/uryad-pryznachyv-novogo ... -mytnyczi/
Здравствуйте . Честно , по таможне проблем небыло . На СВХ (склад временного хранения ) загнали , пересчитали , вручили документы . ВСЕ .
Востаннє редагувалось холява в Чет 29 жов, 2020 20:40, всього редагувалось 1 раз.